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        Ardahan'da servis minibüsünün devrilmesi sonucu 1 kişi öldü, 13 kişi yaralandı

        Ardahan'da servis minibüsünün devrilmesi sonucu 1 kişi öldü, 7'si öğrenci 13 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.05.2024 - 17:41 Güncelleme: 04.05.2024 - 17:41
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        Ardahan'da servis minibüsünün devrilmesi sonucu 1 kişi öldü, 13 kişi yaralandı
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        Ardahan'da servis minibüsünün devrilmesi sonucu 1 kişi öldü, 7'si öğrenci 13 kişi yaralandı.

        Özer K. yönetimindeki 75 M 0733 plakalı bir rehabilitasyon merkezine ait servis minibüsü, Çıldır-Ardahan kara yolunun eski Beyrehatun köyü mevkisinde devrildi.

        İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

        Kazada, sürücü ile araçtaki 7'si öğrenci 14 kişi yaralandı.

        Ardahan Devlet Hastanesine kaldırılan yaralılardan Seydi Yıldız (62), müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

        Diğer yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Erzurum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzurum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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