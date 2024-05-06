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        Erzurum'da asayiş uygulamalarında uyuşturucuyla yakalanan 4 şüpheli gözaltına alındı

        Erzurum'un Oltu ilçesindeki asayiş uygulamalarında uyuşturucuyla yakalanan 4 şüpheli gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.05.2024 - 13:44 Güncelleme: 06.05.2024 - 13:44
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        Erzurum'da asayiş uygulamalarında uyuşturucuyla yakalanan 4 şüpheli gözaltına alındı
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        Erzurum'un Oltu ilçesindeki asayiş uygulamalarında uyuşturucuyla yakalanan 4 şüpheli gözaltına alındı.

        Oltu İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, farklı noktalardaki asayiş uygulamalarında durumundan şüphelenerek durdurdukları 2 araçtan poşete sarılı 20,12 gram sentetik uyuşturucu ile sigara paketine saklanmış bir miktar esrar ele geçirdi.

        Ekipler, araçlardaki O.A. (29) , İ.B (24) , A.T. (33) ve K.D'yi (39) gözaltına aldı.

        Gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Erzurum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzurum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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