Erzurum'da asayiş uygulamalarında uyuşturucuyla yakalanan 4 şüpheli gözaltına alındı

Oltu İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, farklı noktalardaki asayiş uygulamalarında durumundan şüphelenerek durdurdukları 2 araçtan poşete sarılı 20,12 gram sentetik uyuşturucu ile sigara paketine saklanmış bir miktar esrar ele geçirdi.

Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Erzurum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzurum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.