Erzurum'da öğrencilere, doğa ve hayvanları koruma, yaban hayvanlarını tanıma eğitimi

Erzurum'da ilkokul öğrencilerine, doğa ve sokak hayvanlarını koruma, yaban hayvanlarını tanıma ve biyoçeşitlilik konularında farkındalık eğitimi verildi.

Palandöken Kaymakamlığı koordinesinde Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) ile Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma (HAYDİ) birimi, doğa ve sokak hayvanlarını koruma, farkındalık ve empati oluşturmak adına hayvan sevgisi konularında ilçedeki okullarda eğitim programı düzenlendi.

Bu kapsamda Aşık Reyhani Ortaokulu ve Tuzcu Mimar Sinan İlköğretim Okulunda öğrencilerle buluşan DKMP Erzurum Şube Müdürlüğünde görevli veteriner hekim Selçuk Albayrak, çocuklara sokak hayvanları, yaban hayatı ve biyoçeşitlilik konularını anlattı.