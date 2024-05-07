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        Erzurum'da jandarma 3 ayda çeşitli suçlardan aranan 327 şüpheliyi yakaladı

        Erzurum'da, jandarma ekipleri son 3 ayda düzenledikleri operasyonlarda çeşitli suçlardan aranan 327 şüpheliyi yakaladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.05.2024 - 12:24 Güncelleme: 07.05.2024 - 12:24
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        Erzurum'da jandarma 3 ayda çeşitli suçlardan aranan 327 şüpheliyi yakaladı
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        Erzurum'da, jandarma ekipleri son 3 ayda düzenledikleri operasyonlarda çeşitli suçlardan aranan 327 şüpheliyi yakaladı.

        Aziziye İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerinin ilçe genelinde çeşitli suçlardan arananların yakalanmasına yönelik çalışmaları sürüyor.

        Ekipler, bu kapsamda şubat, mart ve nisan aylarında düzenledikleri operasyonlarda uyuşturucu madde ticareti, hırsızlık, kasten adam öldürme ve yaralama suçlarından aranan 327 şüpheliyi yakaladı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Erzurum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzurum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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