Erzurum'da jandarma 3 ayda çeşitli suçlardan aranan 327 şüpheliyi yakaladı

Ekipler, bu kapsamda şubat, mart ve nisan aylarında düzenledikleri operasyonlarda uyuşturucu madde ticareti, hırsızlık, kasten adam öldürme ve yaralama suçlarından aranan 327 şüpheliyi yakaladı.

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