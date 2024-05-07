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        Erzurum'da drift yapan sürücülere ve araç sahibine 91 bin lira ceza

        Erzurum'da, drift yaparak sosyal medyada paylaşım yapan iki sürücü ile araç sahibine 91 bin 110 lira cezai işlem uygulandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.05.2024 - 21:50 Güncelleme: 07.05.2024 - 21:50
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        Erzurum'da drift yapan sürücülere ve araç sahibine 91 bin lira ceza
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        Erzurum'da, drift yaparak sosyal medyada paylaşım yapan iki sürücü ile araç sahibine 91 bin 110 lira cezai işlem uygulandı.

        İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil ve Denetleme Şube Müdürlüğünce, 6 Mayıs'ta sosyal medyada yayımlanan bir videoda, bir araçla iki ayrı sürücünün kara yolunda drift atması üzerine çalışma başlatıldı.

        Bahse konu ihlalin Sanayi Sitesi içinde gerçekleştiğini belirleyen ekipler, söz konusu sürücülerin İ.D. ve A.S. olduğunu tespit etti.

        Söz konusu araçla sürücü İ.D'yi yakalayan ekipler, yapılan incelemede araçta standart dışı süspansiyon sistemini fark etti.

        İ.D. hakkında drift atmak ve standart dışı süspansiyon maddelerinden 32 bin 923 lira ceza yazarak sürücü belgesine 2 ay el koyan ekipler, A.S. hakkında da drift atmak ve sürücü belgesiz araç kullanmaktan 45 bin 210 lira cezai işlem uyguladı.

        Ekipler ayrıca, araç sahibi Y.D. hakkında ise sürücü belgesi olmayana araç kullandırmak maddesinden 12 bin 977 lira ceza kesti.

        Sürücüler hakkında trafik güvenliğini tehlikeye düşürmekten adli işlem başlatan ekipler, aracı otoparka çekti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Erzurum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzurum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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