Erzurum'da drift yapan sürücülere ve araç sahibine 91 bin lira ceza

Erzurum'da, drift yaparak sosyal medyada paylaşım yapan iki sürücü ile araç sahibine 91 bin 110 lira cezai işlem uygulandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil ve Denetleme Şube Müdürlüğünce, 6 Mayıs'ta sosyal medyada yayımlanan bir videoda, bir araçla iki ayrı sürücünün kara yolunda drift atması üzerine çalışma başlatıldı.

Bahse konu ihlalin Sanayi Sitesi içinde gerçekleştiğini belirleyen ekipler, söz konusu sürücülerin İ.D. ve A.S. olduğunu tespit etti.

Söz konusu araçla sürücü İ.D'yi yakalayan ekipler, yapılan incelemede araçta standart dışı süspansiyon sistemini fark etti.