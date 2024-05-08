Erzurum'da bitkin halde bulunan şahin bakıma alınırken uçtu
Erzurum'da TRT Müdürlüğü bahçesinde bitkin halde bulunan şahin, ekiplerce bakıma alındığı sırada kutusundan uçtu.
Erzurum'da TRT Müdürlüğü bahçesinde bitkin halde bulunan şahin, ekiplerce bakıma alındığı sırada kutusundan uçtu.
Kent merkezi Köşk Caddesi'ndeki TRT Erzurum Müdürlüğü bahçesinde bitkin halde yetişkin şahin gören TRT personeli, Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) Erzurum Şube Müdürlüğü ekiplerine bilgi verdi.
DKMP'de görevli veteriner hekim Selçuk Albayrak tarafından teslim alınan şahin, bakıma götürülürken içine konulduğu kutudan uçarak gözden kayboldu.
Albayrak, kargaların saldırısı sonucu yorgun ve bitkin düştüğünü tahmin ettikleri şahinin sağlık probleminin olmadığını ve korumaya alırken kaçıp doğaya uçtuğunu belirtti.
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