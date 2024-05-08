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        Erzurum'da bitkin halde bulunan şahin bakıma alınırken uçtu

        Erzurum'da TRT Müdürlüğü bahçesinde bitkin halde bulunan şahin, ekiplerce bakıma alındığı sırada kutusundan uçtu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.05.2024 - 10:20 Güncelleme: 08.05.2024 - 10:20
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        Erzurum'da bitkin halde bulunan şahin bakıma alınırken uçtu
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        Erzurum'da TRT Müdürlüğü bahçesinde bitkin halde bulunan şahin, ekiplerce bakıma alındığı sırada kutusundan uçtu.

        Kent merkezi Köşk Caddesi'ndeki TRT Erzurum Müdürlüğü bahçesinde bitkin halde yetişkin şahin gören TRT personeli, Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) Erzurum Şube Müdürlüğü ekiplerine bilgi verdi.

        DKMP'de görevli veteriner hekim Selçuk Albayrak tarafından teslim alınan şahin, bakıma götürülürken içine konulduğu kutudan uçarak gözden kayboldu.

        Albayrak, kargaların saldırısı sonucu yorgun ve bitkin düştüğünü tahmin ettikleri şahinin sağlık probleminin olmadığını ve korumaya alırken kaçıp doğaya uçtuğunu belirtti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Erzurum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzurum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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