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        Erzurum'da çıkan bıçaklı kavgada 2 öğrenci yaralandı

        Erzurum'da çıkan bıçaklı kavgada 2 lise öğrencisi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.05.2024 - 19:03 Güncelleme: 09.05.2024 - 19:03
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        Erzurum'da çıkan bıçaklı kavgada 2 öğrenci yaralandı
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        Erzurum'da çıkan bıçaklı kavgada 2 lise öğrencisi yaralandı.

        Aziziye ilçesindeki Organize Sanayi Bölgesi'nde özel bir lisenin bahçesinde öğrenciler arasında çıkan tartışma bıçaklı kavgaya dönüştü.

        Kavgada E.G. (16) ve H.D. (16) bıçakla yaralandı.

        İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        Yaralılar sağlık ekiplerince Atatürk Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

        Olay yeri inceleme ekipleri bölgede çalışma yaptı.

        Kavga sonrası olay yerinden kaçan E.T. (17), M.İ. (17), F.K. (17) ve B.U. (17) Asayiş Şube Cinayet ve Gasp Büro Amirliği ekiplerince suç aletiyle yakalandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Erzurum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzurum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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