Erzurum'da çıkan bıçaklı kavgada 2 öğrenci yaralandı

Kavga sonrası olay yerinden kaçan E.T. (17), M.İ. (17), F.K. (17) ve B.U. (17) Asayiş Şube Cinayet ve Gasp Büro Amirliği ekiplerince suç aletiyle yakalandı.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

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