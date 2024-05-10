GÜNCELLEME - Erzurum'da akrabalar arasında çıkan silahlı ve bıçaklı kavgada 6 kişi yaralandı

Olay yeri inceleme ekiplerinin çalışma yaptığı bölgede, çok sayıda polis güvenlik önlemi aldı.

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Abdurrahman Gazi Mahallesi'ndeki TOKİ'lerde akraba iki grup arasında alacak verecek meselesi nedeniyle başlayan tartışma, silahlı ve bıçaklı kavgaya dönüştü.

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