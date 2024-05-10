Erzurum'da bitkin bulunan balaban kuşu tedavisinin ardından doğaya bırakıldı

Bir süre bakım ve beslenmesi yapılan balaban, Albayrak tarafından doğal yaşam alanına bırakıldı.

Kent merkezinde yerde hareketsiz duran balaban kuşunu gören bir esnaf, Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) Erzurum Şube Müdürlüğü ekiplerine bilgi verdi.

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