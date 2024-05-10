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        Erzurum'da bitkin bulunan balaban kuşu tedavisinin ardından doğaya bırakıldı

        Erzurum'da bitkin bulunan balaban kuşu, bakım ve beslenmesinin ardından doğal yaşam alanına salındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.05.2024 - 17:18 Güncelleme: 10.05.2024 - 17:18
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        Erzurum'da bitkin bulunan balaban kuşu tedavisinin ardından doğaya bırakıldı
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        Erzurum'da bitkin bulunan balaban kuşu, bakım ve beslenmesinin ardından doğal yaşam alanına salındı.

        Kent merkezinde yerde hareketsiz duran balaban kuşunu gören bir esnaf, Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) Erzurum Şube Müdürlüğü ekiplerine bilgi verdi.

        DKMP'de görevli veteriner hekim Selçuk Albayrak tarafından balaban koruma altına alındı.

        Bir süre bakım ve beslenmesi yapılan balaban, Albayrak tarafından doğal yaşam alanına bırakıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Erzurum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzurum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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