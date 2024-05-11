Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Erzurum Haberleri

        Erzurum'da 6 kişinin yaralandığı kavgaya ilişkin 4 zanlı tutuklandı

        Erzurum'da 6 kişinin yaralandığı silahlı ve bıçaklı kavgaya ilişkin gözaltına alınan 7 zanlıdan 4'ü tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.05.2024 - 10:51 Güncelleme: 11.05.2024 - 10:51
        ABONE OL
        ABONE OL
        Erzurum'da 6 kişinin yaralandığı kavgaya ilişkin 4 zanlı tutuklandı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Erzurum'da 6 kişinin yaralandığı silahlı ve bıçaklı kavgaya ilişkin gözaltına alınan 7 zanlıdan 4'ü tutuklandı.

        Abdurrahman Gazi Mahallesi'ndeki TOKİ'lerde dün akraba iki grup arasında çıkan kavgada gözaltına alınan 7 zanlının emniyetteki işlemleri tamamlandı.

        Sağlık kontrollerinin ardından adliyeye sevk edilenlerden T.Z, S.Z, H.Z. ve E.Z. çıkarıldığı adli makamlarca tutuklandı, diğerleri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

        Abdurrahman Gazi Mahallesi'ndeki TOKİ'lerde dün akraba iki grup arasında alacak verecek meselesi nedeniyle çıkan silahlı ve bıçaklı kavgada 6 kişi yaralanmış, Cinayet ve Gasp Büro Amirliği ekipleri kavgayla ilgili 7 şüpheliyi gözaltına almıştı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Erzurum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzurum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Milyonlarca liralık soygun yaptılar! Rezidansta yakalandılar!
        Milyonlarca liralık soygun yaptılar! Rezidansta yakalandılar!
        Cezası belli oldu! "Yakmam için 100 bin lira verdiler!"
        Cezası belli oldu! "Yakmam için 100 bin lira verdiler!"
        İbrahim öğretmenin ardından... Kızı eve geç gitti! Okulu bastı!
        İbrahim öğretmenin ardından... Kızı eve geç gitti! Okulu bastı!
        Yaprak dökümü!
        Yaprak dökümü!
        Kuzey Işıkları Türkiye'den de görüldü!
        Kuzey Işıkları Türkiye'den de görüldü!
        TIR sürücüsünden uyuşturucu iddiası
        TIR sürücüsünden uyuşturucu iddiası
        "Sadece 5 kişi kaldık"
        "Sadece 5 kişi kaldık"
        29 il için "sarı" alarm! 80 kentte sağanak!
        29 il için "sarı" alarm! 80 kentte sağanak!
        Haftaya onlar damga vurdu
        Haftaya onlar damga vurdu
        İlk kez insan kafatasına yerleştirilen çipte sorun çıktı
        İlk kez insan kafatasına yerleştirilen çipte sorun çıktı
        En çok kazandıran film serileri
        En çok kazandıran film serileri
        Jeomanyetik fırtına! Potansiyel tehlikeleri neler?
        Jeomanyetik fırtına! Potansiyel tehlikeleri neler?
        Yılın moda olayının hatırlattıkları
        Yılın moda olayının hatırlattıkları
        "Rahatlama boşluğu" yok: Kadınlar neden daha yorgun?
        "Rahatlama boşluğu" yok: Kadınlar neden daha yorgun?
        Yeni trend: Yanak gamzesi estetiği
        Yeni trend: Yanak gamzesi estetiği
        Tarihte para yerine kullanılanlara şaşıracaksınız!
        Tarihte para yerine kullanılanlara şaşıracaksınız!
        Öğrencileri taşıyan otobüs şarampole uçtu!
        Öğrencileri taşıyan otobüs şarampole uçtu!
        2 Türk'ten biri ilk peşinde!
        2 Türk'ten biri ilk peşinde!
        'Öğretmenlerimiz müsterih olsun'
        'Öğretmenlerimiz müsterih olsun'
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        İşte haftanın kültür sanat ajandası

        Benzer Haberler

        Erzurum Müzesinde 1923-1929 yıllarında yaşamış kişilerin tapu portreleri se...
        Erzurum Müzesinde 1923-1929 yıllarında yaşamış kişilerin tapu portreleri se...
        Erzurum'da bitkin bulunan balaban kuşu tedavisinin ardından doğaya bırakıld...
        Erzurum'da bitkin bulunan balaban kuşu tedavisinin ardından doğaya bırakıld...
        İspir'de çocuklara trafik eğitimi verildi
        İspir'de çocuklara trafik eğitimi verildi
        EİT 2025 Erzurum Turizm Başkenti Koordinatörlüğü Ofisi açıldı
        EİT 2025 Erzurum Turizm Başkenti Koordinatörlüğü Ofisi açıldı
        Doğu Anadolu'da eğitim sendikalarından okul müdürünün öldürülmesine tepki
        Doğu Anadolu'da eğitim sendikalarından okul müdürünün öldürülmesine tepki
        Erzurum'da dereye devrilen minibüsün sürücüsü yaralandı
        Erzurum'da dereye devrilen minibüsün sürücüsü yaralandı