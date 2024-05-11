Erzurum'da 6 kişinin yaralandığı kavgaya ilişkin 4 zanlı tutuklandı

Abdurrahman Gazi Mahallesi'ndeki TOKİ'lerde dün akraba iki grup arasında alacak verecek meselesi nedeniyle çıkan silahlı ve bıçaklı kavgada 6 kişi yaralanmış, Cinayet ve Gasp Büro Amirliği ekipleri kavgayla ilgili 7 şüpheliyi gözaltına almıştı.

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