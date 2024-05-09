Erzurum'da 2 öğrencinin yaralandığı bıçaklı kavgaya ilişkin 2 zanlı tutuklandı
Erzurum'da 2 lise öğrencisinin yaralandığı bıçaklı kavgaya ilişkin gözaltına alınan 4 zanlıdan 2'si tutuklandı.
Erzurum'da 2 lise öğrencisinin yaralandığı bıçaklı kavgaya ilişkin gözaltına alınan 4 zanlıdan 2'si tutuklandı.
Aziziye ilçesindeki Organize Sanayi Bölgesi'nde özel bir lisenin bahçesinde çıkan bıçaklı kavgada gözaltına alınan 4 zanlının emniyetteki işlemleri tamamlandı.
Sağlık kontrollerinin ardından adliyeye sevk edilenlerden B.U. (17) ve E.T. (17) çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı, M.İ. (17) ile F.K. (17) adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Organize Sanayi Bölgesi'nde 6 Mayıs'ta özel bir lisenin bahçesinde öğrenciler arasında çıkan bıçaklı kavgada E.G. (16) ve H.D. (16) yaralanmış, Cinayet ve Gasp Büro Amirliği ekipleri kavgayla ilgili 4 şüpheliyi gözaltına almıştı.
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