Uygulamalı eğitim alan üniversiteliler afet zamanında profesyonel müdahaleye hazırlanıyor

MUHAMMET MUTAF - Erzurum'da, üniversite öğrencileri teoride aldıkları eğitimleri enkaz başında uygulamalı olarak pekiştirerek afet zamanında kısa sürede ve etkin bir şekilde müdahalede bulunabilecek.

Atatürk Üniversitesi ile Erzurum AFAD Müdürlüğü arasında düzenlenen programla, Acil Yardım ve Afet Yönetimi Bölümü öğrencilerine 6 günlük, hem teorik hem de uygulamalı eğitim verildi.

AFAD'da görevli eğitmenler tarafından bölümden 30 öğrenciye, kentsel arama kurtarma eğitimi kapsamında enkaza giriş ve çıkış teknikleri, sesli arama, köpekle arama ve yaralıların tahliyesi noktasında beceri kazandırıldı.

Öğrenciler pratikte aldıkları bu eğitimlerle afet durumunda enkaza müdahale ederek insanları kurtarmayı planlıyor. Atatürk Üniversitesi Uygulamalı Bilimler Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Muhammet Dursun Kaya, AA muhabirine, öğrencilerinin sadece teorik ders değil aynı zamanda uygulamalı eğitim almalarını planladıklarını söyledi. - "Yetişmiş öğrenciler olarak eğitimlerini almalarını istedik" Öğrencilerinin mektepli değil "alaylı" olmaları açısından girişimleri olduğunu anlatan Kaya, "Toplam 6 gün uygulamalı eğitim alan öğrencilerimizi hayata hazırlamaya çalışıyoruz. 6 Şubat depremi gösterdi ki Türkiye'de depremde arama kurtarmada ekip açısından çok ciddi eksiklikler var. Dolayısıyla buradan mezun olacak öğrencilerimizin AFAD'ın ihtiyacı doğrultusunda uygulamalı eğitim almış, bu işin tam uzmanı olarak yetişmiş öğrenciler olarak eğitimlerini almalarını istedik." diye konuştu.

Türkiye'de birçok üniversitede Acil Yardım ve Afet Yönetimi Bölümü olduğunu aktaran Kaya, "İnanıyorum ki bu bölümlerde okuyan öğrencilerin birçoğu böyle bir eğitim alamıyor. Dolayısıyla bu bölüm öğrencileri içerisinde ilk defa bu şekilde uygulamalı eğitim alan öğrenciler bizim öğrencilerimiz olmuştur." dedi. Devletin imkanlarıyla AFAD'da milyonlarca liralık ekipman bulunduğunu vurgulayan Kaya, şunları kaydetti: "Bunlara bizzat öğrencilerimiz dokunarak, uygulayarak öğreniyor ve kendilerini meslek hayatlarına hazırlamış oluyorlar. Bu eğitimin öğrencilere katkısı, depremde arama kurtarma nasıl yapılır, köpeklerin eşliğinde bizzat uygulayarak yapıyorlar ve öyle bir durumla karşılaşmamız durumunda bizim öğrencilerimiz hazır. Teorik bilgilerini uygulayarak öğrencilerde bir öz güven oluştu, geleceğe daha da ümitle bakıyorlar."

- "Ülkemiz için büyük kazanımlar olacak" İl Afet ve Acil Durum Arama ve Kurtarma Birlik Müdürü Mehmet Rıza Andiç, AFAD olarak enkazlarda arama kurtarma, güvenli giriş, yaralı çıkarma ve güvenli çıkış şeklinde eğitimler verdiklerini belirtti. Özellikle 6 Şubat'tan sonra eğitimlerin hızla arttığını dile getiren Andiç, "STK'lar, kamu kurumlarından sürekli bu istekler geliyor. Eğitim verdiğimiz öğrenciler, bu meslekleri yapacaklarsa çok büyük bir fayda sağlayacak. Hem bizim hem kendileri hem de ülkemiz için büyük kazanımlar olacak. Bu öğrenciler özellikle bu mesleğe başladıkları zaman çok önemli tecrübeleri olacak. Burada almış oldukları eğitimler ve yapmış oldukları tatbikatlar mesleki hayatlarında çok önem arz edecek. Bu arama kurtarma yönüyle bizim de elimizi güçlendirecek." ifadelerini kullandı.

Öğrencilerden Zülküf Önal, enkazda hafif, sesli ve köpekle aramalar, insan kurtarma ve cihazlarla sismik görüntüleme yaptıklarını söyledi. Malzeme kullanma, ilk yardım ve taşıma yöntemi eğitimi aldıklarını aktaran Önal, "3. sınıf öğrencisi olduğum için genelde teorik eğitimler almıştım. Bu 6 günlük eğitim gayet verimli geçti. Atandığım veya bir kurumda çalıştığım zaman aldığım eğitimlerin çok avantajlı olacağını düşünüyorum. Bir kişi enkaza gittiği zaman ne yapacağını bilemeyebilir ama şu an aldığımız eğitimle ilk başta enkazı belirleyeceğim, enkazda ne tür tehlike var ve kaçış yolu gibi bu konularda deneyimim var, bilgili bir insan olarak yaklaşacağım. Teorikte kaldığı zaman bir ekipmanı kullanmayı bilmediğiniz sürece normal bir vatandaştan farkınız olmuyor." diye konuştu.