Erzurum Valisi Mustafa Çiftçi'den Engelliler Haftası mesajı

Erzurum Valisi Mustafa Çiftçi, 10-16 Mayıs Engelliler Haftası dolayısıyla kutlama mesajı yayımladı.

Vali Çiftçi, mesajında, engelli bireylerin toplumsal yaşama diğer vatandaşlar gibi eşit şartlarda katılım sağlamaları ve farkındalık oluşturmak için 1992'de Birleşmiş Milletler'de alınan kararla 10-16 Mayıs Engelliler Haftası olarak kutlandığını belirtti.

Engellilerin topluma katkı sunabilecek potansiyele sahip olduğunu ifade eden Çiftçi, "Mazlum ve muhtaçların daima yanında olarak yardımlaşma, dayanışma, şefkat ve merhamet duygularıyla beslenen milletimiz, tüm engellerin sevgiyle aşılacağının bilincinde ve duyarlılığındadır." ifadesini kullandı.