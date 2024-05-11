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        Erzurum'da "Aşıklık Geleneği" söyleşisi düzenlendi

        Erzurum'da "Aşıklık Geleneği" konulu söyleşi düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.05.2024 - 12:42 Güncelleme: 11.05.2024 - 12:43
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        Erzurum'da "Aşıklık Geleneği" söyleşisi düzenlendi
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        Erzurum'da "Aşıklık Geleneği" konulu söyleşi düzenlendi.

        İl Milli Eğitim Müdürlüğü ve Öğretmen Akademilerince Temelli Aşıklar Kıraathanesi'nde düzenlenen programda Atatürk Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi öğretim üyesi Prof. Dr. Hasan Tahsin Sümbüllü, "Aşıklık Geleneği"ni anlattı.

        Halk ozanlarından Aşık İhsan Yavuzer ve Aşık Sıtkı Eminoğlu bağlama çalıp, çeşitli türkülerle şiirler seslendirdi.

        Program sonrasında Vali Mustafa Çiftçi ve İl Milli Eğitim Müdürü Yakup halk ozanlarına plaket verip, hatıra fotoğrafı çektirdi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

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