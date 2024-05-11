Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Erzurum Haberleri

        Erzurum'da sağlık çalışanları, Gazze için 26 haftadır "sessiz yürüyüş" yapıyor

        Erzurum'da görev yapan hekim, tıp fakültesi öğrencileri ile sağlık çalışanları, İsrail'in Gazze'ye saldırılarını protesto etmek için düzenledikleri sessiz yürüyüşü 26 haftadır sürdürüyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.05.2024 - 17:02 Güncelleme: 11.05.2024 - 17:02
        ABONE OL
        ABONE OL
        Erzurum'da sağlık çalışanları, Gazze için 26 haftadır "sessiz yürüyüş" yapıyor
        ABONE OL
        ABONE OL

        Erzurum'da görev yapan hekim, tıp fakültesi öğrencileri ile sağlık çalışanları, İsrail'in Gazze'ye saldırılarını protesto etmek için düzenledikleri sessiz yürüyüşü 26 haftadır sürdürüyor.

        Kent merkezindeki Lalapaşa Camisi önünde bir araya gelen doktorlar, tıp fakültesi öğrencileri ile sağlık çalışanları, Türk ve Filistin bayrakları eşliğinde taşıdıkları döviz ve pankartlarla Yakutiye Medresesi'ne kadar yürüdü.

        Bazı sağlıkçıların ve vatandaşların çocuklarından oluşan bir grup da sırtlarına yapıştırdıkları 'Zulmü alkışlayamam, zalimi destekleyemem', 'Özgür Filistin', Direnen Gazze'ye bin selam' ve 'Çocuk katillerinin ürününü alma' gibi dövizlerle yürüyüşe eşlik etti.

        Çocukların aynı zamanda 'Mescidi Aksa' ezgisini söylediği yürüyüşe, bazı sivil toplum kuruluşları ile çevreden vatandaşlar da katıldı.

        Erzurum Atatürk Üniversitesi Moleküler Biyoloji ve Genetik Bölümünde doktora eğitimi alan Muhammed Cabir, ailesiyle yürüyüşe katılarak sağlıkçıların protestosuna destek verdi.

        Muhammed Cabir, grup adına yaptığı açıklamada, bu savaşın sadece askeri çatışma olmadığını, uluslararası hukuk kurallarının ve insanlık hukukun çiğnendiği ve dünyanın çifte standartlarını ortaya çıkaran bir hareket olduğunu söyledi.

        - "Zulme karşı küresel dayanışmaya ihtiyacımız var"

        Büyük güçlerin, masumları öldürmek ve medeniyeti yok etmek için zalimi desteklediği, en son teknolojik silahlarla bir araya geldiğini dile getiren Cabir, şunları kaydetti:

        "Biz Filistin halkı olarak bu zalim işgal altında 75 yıldır acı çekiyoruz. Özgürlük ve onur talep ediyoruz. Diğer halklar gibi haklı bağımsız ve egemen bir Filistin Devleti kurmak istiyoruz. Zulme karşı küresel dayanışmaya ihtiyacımız var. Suçlulara yaptırım uygulanmasına ve gasbedilen haklarımızın iadesine ihtiyacımız var. Bu zulme karşı birlikte durmalı ve Müslümanların üzerindeki zulmü kaldırmak için birlikte çalışmalıyız. Her birinizin dayanışması ve desteği için şükranlarımı sunuyorum."

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Erzurum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzurum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        1. Lig'de son hafta heyecanı!
        1. Lig'de son hafta heyecanı!
        Minibüsteki 2 kardeşe ateş açtılar! Biri öldü! Sır perdesi aralandı!
        Minibüsteki 2 kardeşe ateş açtılar! Biri öldü! Sır perdesi aralandı!
        Afganistan'da sel felaketi: Ölü sayısı 300'ü aştı
        Afganistan'da sel felaketi: Ölü sayısı 300'ü aştı
        İstanbul doğum gününü kutluyor
        İstanbul doğum gününü kutluyor
        Motokuryelik yapıyordu! Üniversite öğrencisini vahşice öldürüldü!
        Motokuryelik yapıyordu! Üniversite öğrencisini vahşice öldürüldü!
        Özbek'e sert yanıtlar!
        Özbek'e sert yanıtlar!
        Bıçaklanarak öldürülmüştü! Cinayetin nedeni ortaya çıktı!
        Bıçaklanarak öldürülmüştü! Cinayetin nedeni ortaya çıktı!
        Numan Kurtulmuş'tan yeni anayasa mesajı
        Numan Kurtulmuş'tan yeni anayasa mesajı
        POS cihazlarıyla yapılan tahsilatlar radarda
        POS cihazlarıyla yapılan tahsilatlar radarda
        Derinliği 8 metre! Uzunluğu: 2.5 km! Türkiye'de oluştu! Kâbus gibi...
        Derinliği 8 metre! Uzunluğu: 2.5 km! Türkiye'de oluştu! Kâbus gibi...
        Fenerbahçe'de dört eksik
        Fenerbahçe'de dört eksik
        Zıt kutuplar gibi görünse de modanın yönü edebiyat!
        Zıt kutuplar gibi görünse de modanın yönü edebiyat!
        Eşini ve annesini öldürdü! Davanın seyri değişti!
        Eşini ve annesini öldürdü! Davanın seyri değişti!
        Bu 10 alışkanlık beyne zarar veriyor olabilir!
        Bu 10 alışkanlık beyne zarar veriyor olabilir!
        Cezası belli oldu! "Yakmam için 100 bin lira verdiler!"
        Cezası belli oldu! "Yakmam için 100 bin lira verdiler!"
        Kuzey Işıkları Türkiye'den de görüldü!
        Kuzey Işıkları Türkiye'den de görüldü!
        Haftaya onlar damga vurdu
        Haftaya onlar damga vurdu
        Yaprak dökümü!
        Yaprak dökümü!
        En çok kazandıran film serileri
        En çok kazandıran film serileri
        "Sadece 5 kişi kaldık"
        "Sadece 5 kişi kaldık"

        Benzer Haberler

        Erzurum'da üniversitelilere "Türkiye'nin Büyük Dil Modeli T3 AI" projesi an...
        Erzurum'da üniversitelilere "Türkiye'nin Büyük Dil Modeli T3 AI" projesi an...
        Erzurum'da "Aşıklık Geleneği" söyleşisi düzenlendi
        Erzurum'da "Aşıklık Geleneği" söyleşisi düzenlendi
        Erzurum Valisi Mustafa Çiftçi'den Engelliler Haftası mesajı
        Erzurum Valisi Mustafa Çiftçi'den Engelliler Haftası mesajı
        Uygulamalı eğitim alan üniversiteliler afet zamanında profesyonel müdahaley...
        Uygulamalı eğitim alan üniversiteliler afet zamanında profesyonel müdahaley...
        Eriyen karlar ile yağmur suları Tortum Şelalesi'ni coşturdu
        Eriyen karlar ile yağmur suları Tortum Şelalesi'ni coşturdu
        Erzurum'da 6 kişinin yaralandığı kavgaya ilişkin 4 zanlı tutuklandı
        Erzurum'da 6 kişinin yaralandığı kavgaya ilişkin 4 zanlı tutuklandı