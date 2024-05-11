Erzurum'da sağlık çalışanları, Gazze için 26 haftadır "sessiz yürüyüş" yapıyor

Erzurum'da görev yapan hekim, tıp fakültesi öğrencileri ile sağlık çalışanları, İsrail'in Gazze'ye saldırılarını protesto etmek için düzenledikleri sessiz yürüyüşü 26 haftadır sürdürüyor.

Kent merkezindeki Lalapaşa Camisi önünde bir araya gelen doktorlar, tıp fakültesi öğrencileri ile sağlık çalışanları, Türk ve Filistin bayrakları eşliğinde taşıdıkları döviz ve pankartlarla Yakutiye Medresesi'ne kadar yürüdü.

Bazı sağlıkçıların ve vatandaşların çocuklarından oluşan bir grup da sırtlarına yapıştırdıkları 'Zulmü alkışlayamam, zalimi destekleyemem', 'Özgür Filistin', Direnen Gazze'ye bin selam' ve 'Çocuk katillerinin ürününü alma' gibi dövizlerle yürüyüşe eşlik etti.

Çocukların aynı zamanda 'Mescidi Aksa' ezgisini söylediği yürüyüşe, bazı sivil toplum kuruluşları ile çevreden vatandaşlar da katıldı. Erzurum Atatürk Üniversitesi Moleküler Biyoloji ve Genetik Bölümünde doktora eğitimi alan Muhammed Cabir, ailesiyle yürüyüşe katılarak sağlıkçıların protestosuna destek verdi. Muhammed Cabir, grup adına yaptığı açıklamada, bu savaşın sadece askeri çatışma olmadığını, uluslararası hukuk kurallarının ve insanlık hukukun çiğnendiği ve dünyanın çifte standartlarını ortaya çıkaran bir hareket olduğunu söyledi.