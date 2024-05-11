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        Erzurum'da trafikte yol verme kavgasında 1 kişi bıçakla yaralandı

        Erzurum'da trafikte çıkan yol verme kavgasında 1 kişi bıçakla yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.05.2024 - 17:45 Güncelleme: 11.05.2024 - 17:45
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        Erzurum'da trafikte yol verme kavgasında 1 kişi bıçakla yaralandı
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        Erzurum'da trafikte çıkan yol verme kavgasında 1 kişi bıçakla yaralandı.

        Şıh Köyü Caddesi'nde trafikte yol verme meselesi yüzünden 2 sürücü arasında çıkan tartışma bıçaklı kavgaya dönüştü.

        Kavgada T.L. göğüs bölgesinden bıçakla yaralandı.

        İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        Yaralı T.L. sağlık ekiplerince Erzurum Şehir Hastanesine kaldırıldı.

        Polis ekipleri, 3 şüpheliyi gözaltına aldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Erzurum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzurum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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