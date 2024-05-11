Erzurumlu sanatçı İbrahim Erkal vefatının 7. yılında şarkılarıyla anıldı

Şarkıcı, söz yazarı, besteci ve oyuncu İbrahim Erkal, vefatının 7. yılında Palandöken Belediyesince düzenlenen etkinlikte şarkılarıyla yad edildi.

Necip Fazıl Kısa Kürek Kültür Merkezi'nde düzenlenen anma etkinliğinde, Palandöken Belediyesi Türk Musikisi Topluluğu konser verdi.

Vatandaşların ilgi gösterdiği konserde, Türk Musikisi Topluluğu İbrahim Erkal'ın "Sıra Bende/Aklımdasın", "Unutmayacağım","Gönlünüze Talibim", "Sevme", "Yalnızım", "Erzurum'a gel", "Ömrüm" ve "Canısı" gibi eserlerini seslendirdi.

Vatandaşlardan Serdar Başıbüyük, AA muhabirine, şarkıcı Erkal'ın 7. yıl dönümünde düzenlenen anma programına katıldığı için mutlu olduğunu söyledi.

Rahmetli Erkal'ın herkes tarafından çok sevilen sanatçı olduğunu ifade eden Başıbüyük, "Palandöken Belediyesi ekipleri, İbrahim Erkal'ın eserlerini gayet iyi seslendiriyor, çok beğendim. Tabii hiçbir ses İbrahim Erkal'ın sesi kadar iyi değil. Birebir Erkal, Müslüm Gürses ve Emel Sayın gibi söyleyemeseler de şimdi okunan eserler ruhumuzu okşadı." diye konuştu.