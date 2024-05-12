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        Erzurum'da hortum çatıları uçurdu

        Erzurum'da hortum nedeniyle birçok ev ve tadilat aşamasındaki bir okulun çatısı uçtu, enerji iletim hattı zarar gördü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.05.2024 - 16:59 Güncelleme: 12.05.2024 - 16:59
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        Erzurum'da hortum çatıları uçurdu
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        Erzurum'da hortum nedeniyle birçok ev ve tadilat aşamasındaki bir okulun çatısı uçtu, enerji iletim hattı zarar gördü.

        Aziziye ilçesi Söğütlü Mahallesi'nde çıkan hortum birçok yapının çatılarının uçmasına neden oldu.

        Hortumun etkisiyle çatılardan kopan çok sayıda sac, yol kenarlarındaki otomobillerin üzerine düşerek hasar oluşturdu. Yüksek gerilim hattının kopması nedeniyle mahallenin bazı bölümlerinde elektrik kesintisi yaşandı.

        Çok sayıda evin yanı sıra ahır ve tadilattaki bir okulun çatısı ile ağaçlara zarar veren hortumun ardından bölgeye gelen ekipler, enerji iletim hattındaki arızayı gidermek için çalışmalara başladı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Erzurum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzurum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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