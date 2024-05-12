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        Erzurum'da devlet korumasındaki çocuklar "Şair Evlenmesi" oyununu sahneledi

        Erzurum'da devlet korumasındaki çocuklar, Şinasi'nin eseri olan "Şair Evlenmesi" tiyatro oyununu sahneledi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.05.2024 - 18:57 Güncelleme: 12.05.2024 - 18:57
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        Erzurum'da devlet korumasındaki çocuklar "Şair Evlenmesi" oyununu sahneledi
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        Erzurum'da devlet korumasındaki çocuklar, Şinasi'nin eseri olan "Şair Evlenmesi" tiyatro oyununu sahneledi.

        Erzurum Valiliği himayesinde Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü ve Erzurum Devlet Tiyatrosu işbirliğiyle düzenlenen etkinlikte, koruma altındaki çocuklar, "Sahnede Parlayan Küçük Yıldızlar Projesi" kapsamında sahne aldı.

        Oyun öncesinde konuşan Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Hasan Aykut, çocukların her adımında yanında olacaklarını söyledi.

        Çocukların oyuna sıkı hazırlandığını belirten Aykut, şunları kaydetti:

        "Bu özel projede korunma ve bakım altındaki 18 çocuğumuzun sanatsal yeteneklerini keşfetmelerini ve kişisel gelişimlerine katkıda bulunmalarını amaçlıyoruz. Hepimiz biliyoruz ki çocuklarımıza sağlanan doğru fırsatlar ve desteklerle onların her türlü zorluğun üstesinden gelip, kendi potansiyellerini keşfetmeleri mümkündür. Oyunumuzda sahne alacak genç yeteneklerimiz yalnızca sanatsal becerilerini değil, aynı zamanda azim ve kararlılıklarını da göstereceklerdir. Sanat duygularımızı, düşüncelerimizi ve umutlarımızı ifade etmenin evrensel bir yoludur. Bugün burada çocuklarımızın sanat aracılığıyla kendi hikayelerini anlattıkları yolculuğa şahitlik etmek, hepimiz için büyük bir mutluluk kaynağıdır."

        Organizasyona Vali Yardımcısı Mustafa Berk Çelik, Palandöken Kaymakamı Uğur Tutkan, AK Parti Erzurum Milletvekili Fatma Öncü, AK Parti İl Başkanı İbrahim Küçükoğlu ve vatandaşlar katıldı.​​​​​​​

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