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        Erzurum'da sağanak ve dolu etkili oldu

        Erzurum'da sağanak ve dolu etkisini gösterdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.05.2024 - 19:38 Güncelleme: 12.05.2024 - 19:38
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        Erzurum'da sağanak ve dolu etkili oldu
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        Erzurum'da sağanak ve dolu etkisini gösterdi.

        Palandöken ilçesinde dolu ve sağanak nedeniyle bazı cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu.

        Sürücülerin ilerlemekte zorluk çektiği kentte, dolu tanecikleri park halindeki araçlar üzerinde birikti.

        Erzurum Valiliği sosyal medya hesabından kuvvetli yağış nedeniyle sel, su baskını, yıldırım, yerel küçük çaplı dolu yağışı ile kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı tedbirli olunması uyarısında bulundu.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Erzurum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzurum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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