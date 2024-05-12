Erzurum'da sağanak ve dolu etkili oldu

Erzurum Valiliği sosyal medya hesabından kuvvetli yağış nedeniyle sel, su baskını, yıldırım, yerel küçük çaplı dolu yağışı ile kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı tedbirli olunması uyarısında bulundu.

Palandöken ilçesinde dolu ve sağanak nedeniyle bazı cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu.

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