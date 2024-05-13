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        Erzurum'un yüksek kesimlerinde kar ve sis etkili oldu

        Türkiye'nin önemli kayak merkezlerinden Erzurum'daki Palandöken'e kar yağdı, sis etkili oldu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.05.2024 - 12:41 Güncelleme: 13.05.2024 - 12:41
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        Erzurum'un yüksek kesimlerinde kar ve sis etkili oldu
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        Türkiye'nin önemli kayak merkezlerinden Erzurum'daki Palandöken'e kar yağdı, sis etkili oldu.

        Kent merkezinde yaklaşık 1 haftadır aralıklarla etkili olan sağanak, Palandöken Kayak Merkezi'nde yerini kara bıraktı.

        Kış sezonunda çok sayıda yerli ve yabancı turisti ağırlayan merkezde, yağan karla pistler beyaza büründü.

        Sisin de etkili olduğu bölgeye gelen bazı vatandaşlar fotoğraf çekti.

        Vatandaşlardan Hasan Duymuş, AA muhabirine, fotoğraf çekmek için Palandöken'e çıktıklarını söyledi.

        Duymuş, kayak merkezinde havanın soğuduğunu belirterek, "İstanbul'dan gezmeye geldik ama karla karşılaştık. Mayısta karla buluştuk, bizim için güzel oldu. Yukarılarda sis ve kar yağışı var, değişik bir durum." dedi.

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