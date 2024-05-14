Erzurum'da açılan "kitap kafe" öğrencilerin uğrak yeri oldu

Erzurum'da bir kırtasiyenin bodrum katında açılan "kitap kafe", kitapseverlere huzurlu bir mekanda kahve eşliğinde okuma keyfini sunuyor.

Şehir merkezinde Saray Bosna Caddesi'nde 50 yıldır hizmet veren bir kırtasiyenin bodrum katında açılan kitap kafe, kentteki gençlerin uğrak yeri oldu.

Kütüphaneyi andıran ve haftanın 7 günü sabah 08.00 ila akşam 21.00 arasında hizmet veren kafede, müşteriler çay ve kahve eşliğinde kitapları ücretsiz okuyup, istedikleri kitapları da ücreti karşılığında satın alabiliyor.

İşletme müdürü Yaşar Çember, AA muhabirine, kitap kafenin kentin güzide mekanları arasında olduğunu söyledi. Bazı sabahlar öğrencilerin kapıda açılışı beklediğini ifade eden Çember, şöyle konuştu: "Müşterilerimiz, organik kafe bölümümüzde ev yapımı ürünlerimizden makul fiyatlarla istedikleri zaman atıştırmalık alabiliyorlar. Kanaryalarımızın sesi eşliğinde sessiz bir ortamda nezih, sakin ve makul fiyatlardan yararlanmak öğrenciler için vazgeçilmezler arasında. Burayı kurarken amacımız öğrencilere sağlıklı ürünler temin edip, Erzurum'un gençlerine hoş, sohbetli ve nezih ortam sağlayabilmekti. Çok olumlu geri dönüşler aldık. Mesela bizim burayla ilgili gelip görsel paylaşan arkadaşlardan sonra daimi müşterilerimizden şöyle şikayetler oluyor. 'Bizim gizli yerimizi keşfettirdiniz, yer bulamıyoruz, bu kadar reklam etmeyin, burayı bu kadar duyurmayın. Biz yer bulmakta zorluk çekiyoruz.' gibi serzenişlerle karşılaştık."