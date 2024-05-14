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        Erzurum'da tır ile hafif ticari aracın karıştığı kazada 4 kişi yaralandı

        Erzurum'da tır ile hafif ticari aracın çarpıştığı kazada 2'si ağır 4 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.05.2024 - 12:01 Güncelleme: 14.05.2024 - 12:01
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        Erzurum'da tır ile hafif ticari aracın karıştığı kazada 4 kişi yaralandı
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        Erzurum'da tır ile hafif ticari aracın çarpıştığı kazada 2'si ağır 4 kişi yaralandı.

        Ömer D. idaresindeki 25 LD 877 plakalı tır, Kuzey Çevre Yolu Kahramanlar Mahallesi yol ayrımında Faik Ü'nün kullandığı 25 AZ 961 plakalı hafif ticari araçla çarpıştı.

        Kazada, hafif ticari araç sürücüsü ile aynı araçtaki Mezlin Ü, Edanur Ü. ve Erhan Ü. yaralandı.

        İhbar üzerine kaza yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

        Sağlık ekiplerince kentteki hastanelere kaldırılan yaralılardan Mezlin ve Edanur Ü'nün hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Erzurum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzurum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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