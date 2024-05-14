Erzurum'da 1 kilo 103 gram uyuşturucuyla yakalanan zanlı tutuklandı
Erzurum'da 1 kilo 103 gram sentetik uyuşturucuyla yakalanan zanlı tutuklandı.
Erzurum'da 1 kilo 103 gram sentetik uyuşturucuyla yakalanan zanlı tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kent genelinde uyuşturucu kullanan ve ticaretini yapanları engellemeye yönelik çalışmalarını sürdürüyor.
Ekipler, bu kapsamda düzenlenen operasyonla E.M'yi (42) gözaltına aldı. Zanlının ikametinde yapılan aramada, 1 kilo 103 gram sentetik uyuşturucu ile 5 bin 600 lira para ele geçirildi.
Polisteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.
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