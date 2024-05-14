Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Erzurum Haberleri

        Erzurum'da 1 kilo 103 gram uyuşturucuyla yakalanan zanlı tutuklandı

        Erzurum'da 1 kilo 103 gram sentetik uyuşturucuyla yakalanan zanlı tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.05.2024 - 15:11 Güncelleme: 14.05.2024 - 15:11
        ABONE OL
        ABONE OL
        Erzurum'da 1 kilo 103 gram uyuşturucuyla yakalanan zanlı tutuklandı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Erzurum'da 1 kilo 103 gram sentetik uyuşturucuyla yakalanan zanlı tutuklandı.

        İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kent genelinde uyuşturucu kullanan ve ticaretini yapanları engellemeye yönelik çalışmalarını sürdürüyor.

        Ekipler, bu kapsamda düzenlenen operasyonla E.M'yi (42) gözaltına aldı. Zanlının ikametinde yapılan aramada, 1 kilo 103 gram sentetik uyuşturucu ile 5 bin 600 lira para ele geçirildi.

        Polisteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Erzurum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzurum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan et fiyatı açıklaması
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan et fiyatı açıklaması
        Şiddetli sağanak yolu kapattı!
        Şiddetli sağanak yolu kapattı!
        Kopya çeken öğrenci öğretmeni bıçakladı!
        Kopya çeken öğrenci öğretmeni bıçakladı!
        Toz fırtınası vurdu, reklam panosu düştü: 14 kişi öldü!
        Toz fırtınası vurdu, reklam panosu düştü: 14 kişi öldü!
        Unutulmaz sözleri
        Unutulmaz sözleri
        "Bingöl'de yerin altından ses geliyor" iddiası! Prof. Dr. Görür'den açıklama!
        "Bingöl'de yerin altından ses geliyor" iddiası! Prof. Dr. Görür'den açıklama!
        Icardi'ye sürpriz talip!
        Icardi'ye sürpriz talip!
        Korhan Berzeg ile ilgili DNA incelemesi tamamlandı!
        Korhan Berzeg ile ilgili DNA incelemesi tamamlandı!
        Ayten Gökçer hayatını kaybetti
        Ayten Gökçer hayatını kaybetti
        Netanyahu'ya tepki büyüyor
        Netanyahu'ya tepki büyüyor
        Galatasaray'dan Donny van de Beek bombası!
        Galatasaray'dan Donny van de Beek bombası!
        ABD'ye güzellik kraliçesi dayanmıyor
        ABD'ye güzellik kraliçesi dayanmıyor
        Avustralyalı doktor, beyin kanserini kendi çalışmasıyla tedavi etti
        Avustralyalı doktor, beyin kanserini kendi çalışmasıyla tedavi etti
        Uyuma şekliniz kişiliğiniz hakkında ne söylüyor?
        Uyuma şekliniz kişiliğiniz hakkında ne söylüyor?
        95 yaşında! Rihanna da onu takip ediyor!
        95 yaşında! Rihanna da onu takip ediyor!
        Yargıtay Başkanı Ömer Kerkez oldu
        Yargıtay Başkanı Ömer Kerkez oldu
        Almanlar duyurdu: Haller ve Beşiktaş...
        Almanlar duyurdu: Haller ve Beşiktaş...
        27 yıldır geçilemedi
        27 yıldır geçilemedi
        Adem Sözüer’den İstanbul Üniversitesi’nde son ders
        Adem Sözüer’den İstanbul Üniversitesi’nde son ders
        Emlak Katılım kârını yüzde 114 artırdı
        Emlak Katılım kârını yüzde 114 artırdı

        Benzer Haberler

        Erzurum'da 196 bin 200 gümrük kaçağı makaron ele geçirildi
        Erzurum'da 196 bin 200 gümrük kaçağı makaron ele geçirildi
        Erzurum'da tır ile hafif ticari aracın karıştığı kazada 4 kişi yaralandı
        Erzurum'da tır ile hafif ticari aracın karıştığı kazada 4 kişi yaralandı
        Erzurum'da açılan "kitap kafe" öğrencilerin uğrak yeri oldu
        Erzurum'da açılan "kitap kafe" öğrencilerin uğrak yeri oldu
        2700 rakımda buldukları kaynakla yılda 5 milyon alabalık yavrusu üretiyorla...
        2700 rakımda buldukları kaynakla yılda 5 milyon alabalık yavrusu üretiyorla...
        Bin liraya photoshop yaptırdığı yol izin belgesi, Afgan yolcuyu ele verdi
        Bin liraya photoshop yaptırdığı yol izin belgesi, Afgan yolcuyu ele verdi
        Erzurum'un yüksek kesimlerinde kar ve sis etkili oldu
        Erzurum'un yüksek kesimlerinde kar ve sis etkili oldu