Erzurum'da 1 kilo 103 gram uyuşturucuyla yakalanan zanlı tutuklandı

Ekipler, bu kapsamda düzenlenen operasyonla E.M'yi (42) gözaltına aldı. Zanlının ikametinde yapılan aramada, 1 kilo 103 gram sentetik uyuşturucu ile 5 bin 600 lira para ele geçirildi.

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