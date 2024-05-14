Erzurum'da 196 bin 200 gümrük kaçağı makaron ele geçirildi

Gerçekleştirilen operasyonlarda V.İ, Ö.O, G.K, R.T, K.G, F.Ç, Y.K, F.Ç. ve G.K. ile E.A. hakkında adli işlemler başlatıldı.

Operasyonlarda gümrük kaçağı 195 bini boş, 196 bin 200 makaron ile 480 paket sigara ele geçirildi.

Erzurum'da gümrük kaçağı bin 200'u dolu 196 bin 200 makaron ve 480 paket sigara ele geçirildi.

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