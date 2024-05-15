Erzurumlu ahşap ustası, atadan kalma malzemelerle mesleğini icra ediyor

TEVHİD FURKAN NEHRİ - Erzurum'da 10 yıl önce şehir hayatını bırakıp köyüne dönen Aşur Taş, evinin altında kurduğu ahşap atölyesinde atadan kalma malzemelerle ağaçları milim milim oyarak ürüne dönüştürüyor.

Tortum ilçesine bağlı kırsal Alapınar Mahallesi'nde yaşayan 64 yaşındaki Aşur Taş, 10 yıl önce Erzurum'da aşçılığı bırakarak şehirden doğduğu köye taşındı.

Aile mesleğini 4. kuşak temsilci olarak köyünde devam ettiren Taş, evindeki ata yadigarı planya (bir tür rende), kösüre (bileği taşı), el rendesi, nakış aleti gibi malzemeleri ahşapları oymak için depodan çıkardı.

Zamanla evinin altını atölyeye çeviren Taş'ın ürettiği ürünler ilgi görmeye başladı.

Yörede ünü zamanla yayılan Taş, 10 yıldır mesleğini icra ediyor.

Ahşaptan tabak, fincan, tepsi, masa ve beşik gibi birçok ürün imal eden Taş, el işçiliğiyle yaptığı bu ürünleri siparişlerin haricinde evinin altında sergileyip satıyor.

Aşur Taş, AA muhabirine, babasının eski ustalardan olduğunu, kendisinin de onlardan esinlenerek çocukluğundan itibaren ahşap işine ilgi duyduğunu söyledi.

Yemek sektöründe çalıştıktan sonra 10 yıl önce köyüne döndüğünü anlatan Taş, ilk önce bir kız çocuğuna beşik yaptığını, insanlar beğenince de tabak ve kepçe oyarak çalışmalarını sürdürdüğünü belirtti.