Büyükşehir Belediyesinden Erzurum'daki fuara bazı yayınevi ve yazarların davet edilmediği iddialarına açıklama:

Erzurum Büyükşehir Belediyesi, "Doğu Anadolu Erzurum 6. Kitap Fuarı'na bazın yayınevi ve yazarların davet edilmediği" iddialarına ilişkin açıklama yaptı.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamada, bu yıl 6'ncısı gerçekleştirilecek Doğu Anadolu Erzurum Kitap Fuarı'nın kapılarının, 17 Mayıs Cuma günü kitap dostları ve ziyaretçilere açılacağı belirtildi.

Recep Tayyip Erdoğan Uluslararası Fuar Merkezi'ndeki kitap fuarının 26 Mayıs'a kadar kitapseverleri ağırlayacağı ve organizasyona birbirinden değerli yayınevleri ile yazarların da katılacağı ifade edilen açıklamada, şunlar kaydedildi: