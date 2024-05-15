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        Büyükşehir Belediyesinden Erzurum'daki fuara bazı yayınevi ve yazarların davet edilmediği iddialarına açıklama:

        Erzurum Büyükşehir Belediyesi, "Doğu Anadolu Erzurum 6. Kitap Fuarı'na bazın yayınevi ve yazarların davet edilmediği" iddialarına ilişkin açıklama yaptı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.05.2024 - 13:44 Güncelleme: 15.05.2024 - 13:44
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        Büyükşehir Belediyesinden Erzurum'daki fuara bazı yayınevi ve yazarların davet edilmediği iddialarına açıklama:
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        Erzurum Büyükşehir Belediyesi, "Doğu Anadolu Erzurum 6. Kitap Fuarı'na bazın yayınevi ve yazarların davet edilmediği" iddialarına ilişkin açıklama yaptı.

        Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamada, bu yıl 6'ncısı gerçekleştirilecek Doğu Anadolu Erzurum Kitap Fuarı'nın kapılarının, 17 Mayıs Cuma günü kitap dostları ve ziyaretçilere açılacağı belirtildi.

        Recep Tayyip Erdoğan Uluslararası Fuar Merkezi'ndeki kitap fuarının 26 Mayıs'a kadar kitapseverleri ağırlayacağı ve organizasyona birbirinden değerli yayınevleri ile yazarların da katılacağı ifade edilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

        "Bugüne kadar 5 kez düzenlediğimiz kitap fuarlarında olduğu gibi Türkiye'nin en önemli kitap fuarlarından birisi haline gelen Doğu Anadolu Erzurum 6. Kitap Fuarı’mıza tüm yayınevleri ve yazarlar davet edilmiştir. Kamuoyunda bazı yayınevi ve yazarların davet edilmediği şeklindeki haberler ve paylaşımlara asla itibar edilmemesi gerektiğini hatırlatır, bu özel ve anlamlı etkinliğin tüm vatandaşlarımıza hayırlı olmasını temenni ederiz."

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Erzurum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzurum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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