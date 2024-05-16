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        BBP Genel Başkanı Destici, Erzurum'da ziyaretlerde bulundu:

        Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, "6-8 Ekim Kobani olayları diye geçen hadisede elbette devlet seyretmeyecektir. Devlet ve hukuk gereğini yaptı. Bu isyana kalkışmaya teşvik edenlerin yargı ve hukuk süreci başladı. Neticede 2014 bugün 2024, 10 sene sonra karar açıklandı, adalet yerini buldu." dedi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.05.2024 - 21:00 Güncelleme: 16.05.2024 - 21:00
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        BBP Genel Başkanı Destici, Erzurum'da ziyaretlerde bulundu:
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        Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, "6-8 Ekim Kobani olayları diye geçen hadisede elbette devlet seyretmeyecektir. Devlet ve hukuk gereğini yaptı. Bu isyana kalkışmaya teşvik edenlerin yargı ve hukuk süreci başladı. Neticede 2014 bugün 2024, 10 sene sonra karar açıklandı, adalet yerini buldu." dedi.

        Erzurum'da Uzundere Kaymakamı Kübra Demir'i ziyaret eden Destici, daha sonra Uzundere Belediyesine geçti. Burada partisinden Uzundere Belediye Başkanı seçilen Muhammet Halis Özsoy'u ziyaret eden Destici, "hayırlı olsun" dileklerini iletti.

        Destici, gazetecilere yaptığı açıklamada, Türkiye'nin 40 yıldan fazla süredir terörle uğraştığını söyledi.

        Terör olaylarında binlerce asker ve polisin şehit edildiğini hatırlatan Destici, "Onları rahmetle yad ediyorum. Güvenlik korucularımız, Kürt ve Türk çocuklarını, kundaktaki bebekleri, öğretmenleri, imamları ve şantiye işçilerini katlettiler. Türkiye'nin adeta geleceğine kötülük ettiler." diye konuştu.

        Terör olaylarında devlet malı, özel mülkiyetler, arabaların tahrip edilip, yakılıp yıkıldığını anlatan Destici, "Tarihe tırnak içinde 6-8 Ekim Kobani olayları diye geçen hadisede elbette devlet seyretmeyecektir. Devlet, hukuk gereğini yaptı. Bu isyana kalkışmaya teşvik edenleri yargı yolu ve hukuk süreci başladı. Neticede 2014, bugün 2024, 10 sene sonra karar açıklandı, adalet yerini buldu. Aslında daha ağır cezalar olması lazım. Ama yasalarımız bu, gereği yapıldı. Hukuk gereğini yaptı. 6-8 Ekim olaylarında hayatını kaybeden, o isyancılar, eşkıyalar ve terörist sürüleri tarafından öldürülen masum vatandaşlarımızın kanı yerde kalmadı, adalet tecelli etti. Onun için bugünkü kararları böyle okumak lazım." diye konuştu.

        "Bazı terör seviciler ve onlarla seçim iş birliği yapanlar ya da başka partilerin olsa da onların fikirlerine yakın fikir içinde olanlar bu cezaları ağır bulduklarını ve bunların beraat etmesi gerektiğini söylüyorlar. Bu doğru değil yanlış." diyen Destici, ceza, anayasa ve yasaların herkes için olduğunu belirtti.

        - "Biz bu 40 yıllık sürede terörle mücadele için 1 trilyon dolardan fazla para harcamışız"

        Ülkenin terörle mücadelede her yıl milyarlarca dolar harcadığını belirten Destici, "Biz bu 40 yıllık sürede terörle mücadele için 1 trilyon dolardan fazla para harcamışız. Türkiye'nin şu anda iç, dış, kamu, özel, bütün borcu 500 milyar dolar. Bunun 2 katını biz terörle mücadele için harcamışız. Bunu yatırıma, istihdama harcasaydık, emekliye, asgari ücretliye verseydik ama verdirmediler. Terör sadece dağdaki teröristten ibaret değil, terörün unsurları var." ifadelerini kullandı.

        Gerçekleşen olaylarda onlarca masun insanın hayatını kaybettiğine dikkati çeken Destici, şöyle devam etti:

        "O dönemde de hatırlayın sınırımızın dışında olan hadiseler için PKK'nın uzantısı o dönemki partisinin eş genel başkanları ve bütün yöneticileri, halkı, taraftarlarını, devlete karşı ayaklanmaya çağırdılar, isyana teşvik ettiler. Bu çağrı üzerine terör sevicileri ve uzantıları içlerinde terör örgütü üyeleri de vardı ayaklandı. Ne oldu? Onlarca masum insan hayatını kaybetti, 2 polisimiz şehit oldu. Yasin Börü, arkadaşlarıyla kurban eti dağıtırken çok katlı binadan atılarak ciğerleri parçalanarak öldü. Yani 40'ın üzerinde insan hayatını kaybetti. Birkaç şehirde yapıldı bunlar, yaralananlar oldu."

        - "Bize göre de adalet yerini buldu"

        Herkesin yasalara uymak zorunda olduğunu ve uymayanların karşılığını hukuk karşısında alacağını vurgulayan Destici, şunları kaydetti:

        "Bugün o karşılık verilmiştir, adalet yerini bulmuştur. O olaylarda hayatını kaybeden vatandaşlarımızın ve şehitlerimizin yakınlarının vicdanları rahatlamıştır. Devlete olan güvenleri artmıştır. Eğer bugün bunlar beraat etseydi, ceza almasalardı ya da daha hafif cezalar alsaydı onların kanı yerde kalmış olacaktı. O ailelerin vicdanı rahatlamayacaktı ve yürekleri soğumayacaktı. Şimdi ne diyor vatandaşımız? 'Adalet yerini buldu.' Bize göre de adalet yerini buldu. Bundan sonra inşallah bu herkese de bir ders olur. Hiç kimse Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ne karşı bir ayaklanma içine giremez ve şehirlerimizi yakıp yıkamaz, masum insanlarımızı öldüremez. Devlet ve hukuk gereğini yapmıştır. Terörü destekleyen, devlete silah doğrultan terörü destekleyen de bizim hasmımızdır. Türk devletinin, milletinin, askerinin ve polisinin hasmı bizim hasmımızdır."

        Partisinin adaletten yana olduğunu dile getiren Destici, terörün ve şiddetin karşısında olduklarını, herkesin devletin varlığını kabul etmesi gerektiğini belirtti.

        Destici, daha sonra Erzurum Valisi Mustafa Çiftçi'yi makamında ziyaret etti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Erzurum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzurum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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