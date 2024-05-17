Erzurum'da annesini öldürüp babasını yaralayan sanığa müebbet ve 15 yıl hapis cezası

Erzurum'da evlerinde annesini bıçakla öldürüp babasını yaralayan üniversite öğrencisi, müebbet ve 15 yıl hapisle cezalandırıldı.

Erzurum 3. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, sanık avukatı katıldı. Tutuklu sanık Ahmet Yavuz K. ise duruşmaya Iğdır S Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumundan Ses ve Görüntülü Bilişim Sistemi (SEGBİS) üzerinden bağlandı.

Sanık Ahmet Yavuz K, geçen celse sunulan esas hakkındaki mütalaaya karşı yaptığı savunmada, önceki beyanlarında akıl sağlığının normal olmadığından bahsettiğini söyledi.

Olay sonrası kapıda beklediği haliyle ilgili komşularının beyanlarını hatırlatan Ahmet Yavuz K, "Tanık Ö.K, hakkımda 'Sakindi, pişman halinde' demişti. Bu benim şok halinde olduğumu gösteriyor. Benim tanığım ve lehime ifade verecek biri yok. Allah biliyor benim olayı nasıl yaptığımı. Normal olmadığım, farkında olmadığım ve ne yaptığımı bilmediğim bir durumdu." diye konuştu.

Sanık avukatı ise müvekkilinin sağlıklı bir şekilde eylemi yapmadığını öne sürerek, "Yeniden sağlık raporu alınmasını, müvekkil hakkında akıl sağlığı yerinde olmadığı için ceza verilmesine yer olmadığına dair karar verilmesini talep ediyoruz." dedi.