Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Erzurum Haberleri

        Erzurum'daki tarihi Aziziye Tabyalarında öğrencilerin roketleri gökyüzünü süsledi

        Erzurum'daki tarihi Aziziye Tabyalarında, Türkiye Hava Sporları Federasyonunca düzenlenen "Uzay Modelleri 1. Etap Erzurum Yarışmaları" başladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.05.2024 - 15:46 Güncelleme: 17.05.2024 - 15:46
        ABONE OL
        ABONE OL
        Erzurum'daki tarihi Aziziye Tabyalarında öğrencilerin roketleri gökyüzünü süsledi
        ABONE OL
        ABONE OL

        Erzurum'daki tarihi Aziziye Tabyalarında, Türkiye Hava Sporları Federasyonunca düzenlenen "Uzay Modelleri 1. Etap Erzurum Yarışmaları" başladı.

        Palandöken ve Yakutiye kaymakamlıkları işbirliğinde federasyon tarafından 9 kategoride düzenlenen yarışlara, genç ve yetişkin gruplardan oluşan 10 okuldan 30 takım katıldı.

        İstanbul, Manisa ve Konya'dan da öğrencilerin katıldığı yarışlarda, roketler teknik ekip ve hakemlerce incelendi.

        Güvenlik önlemi altında "İstikbal Göklerdedir" sloganıyla roketlerin uçuşu gerçekleştirilirken, teknik kurul ve hakemler de skor ver roketlerin havada paraşüt açıp açmadığını ve derecelerini kayıt altına aldı.

        Dereceye giren takımlar, 19-22 Eylül'de Eskişehir'de düzenlenecek Türkiye Şampiyonası'na katılacak.

        Yakutiye Kaymakamı Tuncay Kaldırım, AA muhabirine, tarihi mekanda düzenledikleri roket yarışmasıyla tarihi güne şahitlik ettiklerini söyledi.

        "Bu mekan daha önce nasıl tarihi anlara tanıklık edip düşmana 'dur' dediyse yine bu çocuklarımız burada bu yarışma neticesinde gelecekte yeni istikbal ve tarih yazacaklar." diyen Kaldırım, bu çocukların arasından Selçuk Bayraktarlar, Vecihi Hürkuşlar gibi çok başarılı gençlerin çıkacağını işaret etti.

        Yarışmada gençlere ve çocuklara milli ve manevi değerlerin aşılandığını aktaran Kaldırım, bu yarışları gelenekselleştirip teknolojinin her alanını kapsayacak şekilde diğer illere yaymayı planladıkların ifade etti.

        - "İnşallah buradan çok güzel bilim insanları çıkacak"

        Bütün öğrencileri, öğretmenleri tebrik edip yarışmanın şehir ve ülkeye hayırlı olmasını dileyen Kaldırım, "Cumhuriyetimizin kurucu şehri Erzurum her alanda önderlik yaptığı gibi teknoloji, uzay, havacılık ve roket alanında yine Türkiye'ye öncülük yapacağına inanıyoruz. İnşallah buradan çok güzel bilim insanları çıkacak." dedi.

        Palandöken Kaymakamı Uğur Tutkan, öğrencilere başarı dileyerek, Türkiye finaline Erzurum'daki öğrencilerin gitmesini temenni eti.

        Federasyon Başhakemi Muhammet Nezih Mutal da 1997'li yıllarda Türkiye'de yapılan Dünya Hava Oyunları Olimpiyatları'nın yeniden yapılması için çalışmalar olduğunu söyledi.

        Yarışmada roketleri gözden geçirip ölçümlerini yaptıklarını ve skorları değerlendirdiklerini ifade eden Mutal, "Düşmana her safhada dur diyen Erzurum'da, hava sporları bünyesinde kaymakamlıklarımızın verdiği desteklerle ilk defa 9 branşta yarışma yapılıyor. Çocuklar kendi eserlerini ortaya çıkardı ve roketleri gökyüzüyle buluşturdu. Bunlar geleceğin uzay bilimcileri olacak." diye konuştu.

        Roket branş sorumlusu Şükrü Can Gökovalı da ilk 3'e girenlerin Eskişehir'deki Türkiye Şampiyonasına katılacağını belirterek, "Yarışma, en yükseğe çıkan irtifa, yük taşıma, bir çiğ yumurtayı kırmadan indirmeye çalışma ve paraşütlü uçuş gibi 9 kategoriden oluşuyor. Türkiye Şampiyonası'nda derece alanlar 2025'te Sırbistan'daki dünya şampiyonasına hak kazanacak." dedi.

        Yarışa katılan Mehmetçik Ortaokulu öğrencilerden Arda Borulu, öğretmelerinin roket yapımına çok destek verdiğini anlatarak, "Roketimize A8-3 model roket motoru ve kanatçık yerleştirdik. Paraşüt sistemi var. Yarışmada roketimiz 50 metreye kadar havalandı. Bu yarışlardan sonra uzay teknolojilerine ilgi duymaya başladım." ifadelerini kullandı.

        Erzurum'da 19 Mayıs Pazar günü sona erecek yarışmaların diğer etaplarına katılmak isteyenler "thsf.org.tr" adresinden başvuruda bulunabilecek.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Erzurum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzurum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Sokakta keserli vahşet! Nedeni belli oldu!
        Sokakta keserli vahşet! Nedeni belli oldu!
        Ata Emre'yi öldüren caninin ifadesi ortaya çıktı!
        Ata Emre'yi öldüren caninin ifadesi ortaya çıktı!
        Çiftçi desteklerinde limitler artırıldı
        Çiftçi desteklerinde limitler artırıldı
        Erkan Yolaç hayatını kaybetti
        Erkan Yolaç hayatını kaybetti
        Kapadokya'da keşfedildi! Birine 'Hacıbektaş' adı verildi
        Kapadokya'da keşfedildi! Birine 'Hacıbektaş' adı verildi
        1969'dan bu yana Fatih Terim!
        1969'dan bu yana Fatih Terim!
        Hastanede genç hemşirenin şüpheli ölümü!
        Hastanede genç hemşirenin şüpheli ölümü!
        "Olayların sorumluluğunu Rusya'ya atmaya çalışıyorlar"
        "Olayların sorumluluğunu Rusya'ya atmaya çalışıyorlar"
        Çifte kadın cinayeti: Eşini ve baldızını öldürdü
        Çifte kadın cinayeti: Eşini ve baldızını öldürdü
        45 milyon Euro'luk teklife ret!
        45 milyon Euro'luk teklife ret!
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        Kripto kanunu ile ilgili 10 soru 10 cevap
        Kripto kanunu ile ilgili 10 soru 10 cevap
        "Herkesin vardı, bir benim yoktu"
        "Herkesin vardı, bir benim yoktu"
        O ilaçları artık aile hekimleri yazacak
        O ilaçları artık aile hekimleri yazacak
        Uçakta yolcunun kalbi durdu! Cankurtaran vekil!
        Uçakta yolcunun kalbi durdu! Cankurtaran vekil!
        Sözde cinsel tavsiyeye Reklam Kurulu'ndan 550 bin lira ceza
        Sözde cinsel tavsiyeye Reklam Kurulu'ndan 550 bin lira ceza
        Süper Lig'de düğüm çözülüyor!
        Süper Lig'de düğüm çözülüyor!
        Yıldız Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ali Ülker'den 'fahiş fiyat' açıklaması
        Yıldız Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ali Ülker'den 'fahiş fiyat' açıklaması
        Konut fiyatlarında dolar bazlı düşüş sürüyor
        Konut fiyatlarında dolar bazlı düşüş sürüyor
        Çetin Çetintaş: Karanlık inziva benim keşfettiğim bir şey değil
        Çetin Çetintaş: Karanlık inziva benim keşfettiğim bir şey değil

        Benzer Haberler

        Bakan Yardımcısı Turan: Kim sokağımızı yakıyor, mahallemizi ateşe veriyorsa...
        Bakan Yardımcısı Turan: Kim sokağımızı yakıyor, mahallemizi ateşe veriyorsa...
        Ön Türklerden kalma 6 tonluk dikili taş Erzurum Müzesi'nde sergileniyor
        Ön Türklerden kalma 6 tonluk dikili taş Erzurum Müzesi'nde sergileniyor
        Güney sahillerinde deniz sezonu açılırken Erzurum'da "dağ kayağı" heyecanı...
        Güney sahillerinde deniz sezonu açılırken Erzurum'da "dağ kayağı" heyecanı...
        Erzurum'da annesini öldürüp babasını yaralayan sanığa müebbet ve 15 yıl hap...
        Erzurum'da annesini öldürüp babasını yaralayan sanığa müebbet ve 15 yıl hap...
        Annesini öldürüp, babasını yaralayan sanığa iyi hal indirimi
        Annesini öldürüp, babasını yaralayan sanığa iyi hal indirimi
        "TRT Sanatçıları Şehir Konserleri"nin ilki Erzurum'da düzenlendi
        "TRT Sanatçıları Şehir Konserleri"nin ilki Erzurum'da düzenlendi