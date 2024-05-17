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        İçişleri Bakan Yardımcısı Turan, Erzurum'da temel atma töreninde konuştu:

        İçişleri Bakan Yardımcısı Bülent Turan, "Kim bizim sokağımızı yakıyorsa, kim mahallemizi ateşe veriyorsa, dün olduğu gibi yargı önünde hesap vermeye devam edecek. Hiç kimse bu ülkenin huzurunu bozma imkanı bulamayacak." dedi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.05.2024 - 16:07 Güncelleme: 17.05.2024 - 16:07
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        İçişleri Bakan Yardımcısı Turan, Erzurum'da temel atma töreninde konuştu:
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        İçişleri Bakan Yardımcısı Bülent Turan, "Kim bizim sokağımızı yakıyorsa, kim mahallemizi ateşe veriyorsa, dün olduğu gibi yargı önünde hesap vermeye devam edecek. Hiç kimse bu ülkenin huzurunu bozma imkanı bulamayacak." dedi.

        Erzurum'da bir kağıt üretim tesisinin temel atma törenine katılan Turan, burada yaptığı konuşmada, en keyif aldığı toplantıların insanların aş bulabilmesini sağlayan yatırım açılışları olduğunu söyledi.

        Kentte 500 kişinin istihdam edileceği, 3 milyar lirayı aşan yatırım bedeli ile Erzurum'da kurulacak kağıt üretim tesisinin temel atma töreninde bulunmaktan duyduğu mutluluğu dile getiren Turan, üretimin devletler için hayati öneme sahip olduğunu belirtti.

        Türkiye'nin güçlenme dönemlerinde sorunlarla karşılaştığını ifade eden Turan, "Küresel sorunlara rağmen, kuzeyimizde savaş, güneyimiz büyük sorunlara rağmen Türkiye'miz bu sorunlardan etkilenmekle beraber yoluna kararlı adımlarla devam ediyor." diye konuştu.

        Kato Dağı'nda petrol çıkarıldığını, doğu ve güneydoğu yaylalarında festivaller düzenlendiğini anımsatan Turan, şöyle devam etti:

        "Erzurum'un tam göbeğinde böyle örnek sanayi atılımları var. Yatırımın ilk şartı güvenliktir. Güvenlik olmazsa yatırım olmaz. Güvenlik olmayan yerde ticari faaliyet olmaz, huzur olmaz. O yüzden bakanlığımız tüm ekibiyle, 600 bin personeliyle beraber, başta güvenlik olmak üzere birçok alanda yoğun mesai sarf ediyor. Bakanımız başta tüm ekibiyle beraber terörle, uyuşturucuyla, siber suçlar, mafyayla olan mücadelemiz, her alanda güzel, önemli, yeni, sürdürebilir adımlar atılmaya çalışılıyor."

        Terörle mücadelenin önemine vurgu yapan Turan, "Ana haber bültenlerinin gündemi ne olursa olsun, bizim gündemimiz terör sorunu başta tüm toplumun dertleri ile sorunlarıyla mücadele etmek olacak. Kim bizim sokağımızı yakıyorsa, kim mahallemizi ateşe veriyorsa, dün olduğu gibi yargı önünde hesap vermeye devam edecek. Hiç kimse bu ülkenin huzurunu bozma imkanı bulamayacak." ifadelerini kullandı.

        Turan, konuşmasında kente yatırım yapan şirket yetkililerine de teşekkür etti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Erzurum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzurum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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