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        "6. Doğu Anadolu Erzurum Kitap Fuarı" açıldı

        Erzurum'da 130 yayınevinin ve yaklaşık 50 yazarın katılımıyla düzenlenen "6. Doğu Anadolu Erzurum Kitap Fuarı" törenle açıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.05.2024 - 18:39 Güncelleme: 17.05.2024 - 18:39
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        "6. Doğu Anadolu Erzurum Kitap Fuarı" açıldı
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        Erzurum'da 130 yayınevinin ve yaklaşık 50 yazarın katılımıyla düzenlenen "6. Doğu Anadolu Erzurum Kitap Fuarı" törenle açıldı.

        Geçen yıl Kahramanmaraş merkezli depremler nedeniyle iptal edilen fuar, Erzurum Büyükşehir Belediyesi organizasyonunda Recep Tayyip Erdoğan Fuar Merkezi'nde düzenlendi.

        26 Mayıs'a kadar ziyarete açık olacak fuarda, kitapseverler, ünlü yazarlar, akademisyenler, eğitimciler ve gazetecilerle bir araya gelecek, çeşitli etkinlik ve söyleşiler gerçekleştirilecek.

        İçişleri Bakan Yardımcısı Bülent Turan, açılışta yaptığı konuşmada, kültürel faaliyetlerin bölge, ülke ve gençler için çok kıymetli olduğunu söyledi.

        1000 yıldan beri bu topraklarda yaşandığını dile getiren Turan, buraların kılıçla, kalemle ve ilimle kurulduğunu, her kitabın, kıymetli medeniyete atılan bir imza olduğunu belirtti.

        - "Filistin meselesi hepimizin canını acıtıyor"

        Dünyanın kaotik bir süreçten geçtiğine işaret eden Turan, "Güneyimizde Suriye ve Irak adeta devlet otoritesinin çok zorlandığı bir süreci yaşıyor. Kuzeyde Rusya-Ukrayna Savaşı bölgemizi etkiliyor. Filistin meselesi hepimizin canını acıtıyor. O yüzden bölgemizdeki bu kadar sorun ve istikrarsızlığa rağmen adeta güçlü bir liman olmaya, bölgenin en istikrarlı ülkesi olma iddiamızı sürdürüyoruz." dedi.

        İçişleri ailesiyle başta terörle mücadele olmak üzere tüm alanlarda Türkiye'nin huzuru için çok büyük mesai harcadıklarını belirten Turan, şöyle devam etti:

        "Türkiye'de saha hakimiyetinin devletin dışında hiçbir güce ait olmadığı dönemi yaşıyoruz. Terörün bittiği bir dönemi yaşıyoruz. Bunlar çok kıymetli adımlar. Terörle mücadele, toplumun, partilerin ve sivil toplumun aynı derecede mücadele etmesi gereken en sorunlu alanımız. Dün bir karar çıktı. Sokağımızı yakan, 50'den fazla insanımızı öldüren kişilere mahkeme nezdinde hak ettikleri ceza verildi. Ben size 'çıkın sokağa' desem bunun bedeli olmaz mı? Hiç kimsenin başkasının malına zarar verme hakkı yoktur. Yargı bu konuda gerekli adımları atmıştır, atmaya devam edecektir."

        - "Güvenliğin olmadığı yerde fuar olabilir mi?"

        Turan, kitap fuarını keyifle açmanın ilk şartının güvenlik olduğunu vurgulayarak, "Güvenliğin olmadığı yerde fuar olabilir mi? Hiç taviz vermeyeceğimiz alan güvenliktir. Sosyal medyanın en güçlü olduğu ve gençlerimizi adeta kopmadığı bir imkandan, zamandan alıp kitapla, esasla buluşturuyoruz. İlk emri 'oku' olan bu medeniyetin tam karşılığını icra etmeye çalışıyoruz. O yüzden yayınevleriyle, öğrencilerle buluşmaktan onur duyuyoruz." diye konuştu.

        Erzurum Valisi Mustafa Çiftçi de öğrenci ve gençlerin, kitap ve yazarlarla buluşmasının son derece kıymetli olduğunu ifade etti.

        Dünyada söz sahibi ülkelere bakıldığında ortak noktalarının kitaba, bilgiye verdikleri önem olduğunun görüldüğünü belirten Çiftçi, "Teknolojinin, internet ve bilgi dolaşım hızının hayatımızın her aşamasında etkili olduğu, toplumların yaşam kalitelerini artırma hedefiyle teknolojiye, bilime eskisinden daha çok yatırım yaptıkları aşikardır. Okumak, insanın kişisel gelişimini sağlar. Düşünce yapısını ve hayal gücünü geliştirir, sözcük dağarcığını artırır, insana bilgi ve birikim sağlar. İnsan, öğrenmek üzere yaratılmış bir varlıktır." dedi.

        Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen de toplumun eğitime ve okumaya büyük önem atfettiğini, her geçen gün okuma alışkanlığının arttığını dile getirerek, "Okuyabilmenin en önemli kaynağı da kitap tutkunu ve heveslisi olmamız lazım. İlk göreve başladığımız zaman çadırlarda başlattığımız kitap fuarlarını, yaptığımız bu tesislere taşımanın gurur ve kıvancını yaşıyoruz." ifadesini kullandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Erzurum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzurum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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