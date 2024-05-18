Erzurum'da 130 yayınevinin ve yaklaşık 50 yazarın katılımıyla açılan "6. Doğu Anadolu Erzurum Kitap Fuarı"nda hafta sonu yoğunluğu yaşanıyor.

Kahramanmaraş merkezli depremler nedeniyle geçen yıl iptal edilen fuar, Erzurum Büyükşehir Belediyesi organizasyonunda Recep Tayyip Erdoğan Fuar Merkezi'nde kitapseverleri ağırlıyor.

Açılışının ikinci gününde hafta sonunu fırsat bilerek fuara gelenler, hem satışa sunulan kitapları inceleme fırsatı buldu hem de alışveriş yaptı.

Fuara gelen çocuklar için özel çizgi film kostümlü animatörler de boya etkinlikleri düzenledi.

Trabzon'un Sürmene ilçesinde öğretmenlik yapan ve fuar için kente gelen Turan Ortahisar, AA muhabirine, "Kitap fuarını merak ediyordum. Çok güzel olmuş, gelen yazarlar ve eserler her şey çok güzel. Bence Türkiye'nin her tarafından gelip bu fuarın gezilmesi lazım. Çok güzel emek var, çok hoşuma gitti. Çok mutluyum." diye konuştu.

Katılımcılardan Ali Tarık Koçak ise fuarı çok beğendiğini söyleyerek, "Bayağı teveccüh var. Böyle organizasyonların yapılması şehrimiz adına da çok güzel. Dışarıdan gelen vatandaşlarımız da var. Kitaplarda da güzel indirimler var. Herkesi bekliyoruz." dedi.