Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Erzurum Haberleri

        6. Doğu Anadolu Erzurum Kitap Fuarı'nda hafta sonu yoğunluğu yaşanıyor

        Erzurum'da 130 yayınevinin ve yaklaşık 50 yazarın katılımıyla açılan "6. Doğu Anadolu Erzurum Kitap Fuarı"nda hafta sonu yoğunluğu yaşanıyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.05.2024 - 15:12 Güncelleme: 18.05.2024 - 15:12
        ABONE OL
        ABONE OL
        6. Doğu Anadolu Erzurum Kitap Fuarı'nda hafta sonu yoğunluğu yaşanıyor
        ABONE OL
        ABONE OL

        Erzurum'da 130 yayınevinin ve yaklaşık 50 yazarın katılımıyla açılan "6. Doğu Anadolu Erzurum Kitap Fuarı"nda hafta sonu yoğunluğu yaşanıyor.

        Kahramanmaraş merkezli depremler nedeniyle geçen yıl iptal edilen fuar, Erzurum Büyükşehir Belediyesi organizasyonunda Recep Tayyip Erdoğan Fuar Merkezi'nde kitapseverleri ağırlıyor.

        Açılışının ikinci gününde hafta sonunu fırsat bilerek fuara gelenler, hem satışa sunulan kitapları inceleme fırsatı buldu hem de alışveriş yaptı.

        Fuara gelen çocuklar için özel çizgi film kostümlü animatörler de boya etkinlikleri düzenledi.

        Trabzon'un Sürmene ilçesinde öğretmenlik yapan ve fuar için kente gelen Turan Ortahisar, AA muhabirine, "Kitap fuarını merak ediyordum. Çok güzel olmuş, gelen yazarlar ve eserler her şey çok güzel. Bence Türkiye'nin her tarafından gelip bu fuarın gezilmesi lazım. Çok güzel emek var, çok hoşuma gitti. Çok mutluyum." diye konuştu.

        Katılımcılardan Ali Tarık Koçak ise fuarı çok beğendiğini söyleyerek, "Bayağı teveccüh var. Böyle organizasyonların yapılması şehrimiz adına da çok güzel. Dışarıdan gelen vatandaşlarımız da var. Kitaplarda da güzel indirimler var. Herkesi bekliyoruz." dedi.

        Fuar, 26 Mayıs'a kadar açık kalacak.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Erzurum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzurum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Selen hemşirenin ölümünde flaş gelişme!
        Selen hemşirenin ölümünde flaş gelişme!
        Adli Tıp raporu çıktı! Berzeg'in ölüm nedeni...
        Adli Tıp raporu çıktı! Berzeg'in ölüm nedeni...
        Et tesisinde eziyet! 5 gözaltı
        Et tesisinde eziyet! 5 gözaltı
        Bacaklarını kaybeden çocuğun iyileşme hikayesi!
        Bacaklarını kaybeden çocuğun iyileşme hikayesi!
        Bu sahillere gece girişin cezası 387 bin TL
        Bu sahillere gece girişin cezası 387 bin TL
        Buruk'un kadrosu netleşiyor!
        Buruk'un kadrosu netleşiyor!
        Kartal'ın derbi 11'i!
        Kartal'ın derbi 11'i!
        Koreli kadınların ‘cam cilt’ sırları
        Koreli kadınların ‘cam cilt’ sırları
        Kalorisi düşük kahvaltı tarifleri
        Kalorisi düşük kahvaltı tarifleri
        Haftanın dikkat çekenleri
        Haftanın dikkat çekenleri
        Balkonda oyun oynuyordu... Böcek ısırdı Gökçe öldü!
        Balkonda oyun oynuyordu... Böcek ısırdı Gökçe öldü!
        Dekor duvar düğünde devrilmişti! İşte Efe'nin canı için istenen ceza!
        Dekor duvar düğünde devrilmişti! İşte Efe'nin canı için istenen ceza!
        İngiltere'nin ilk milyarder müzisyeni
        İngiltere'nin ilk milyarder müzisyeni
        İstanbul'da korkunç olay! Döve döve kaçırdılar!
        İstanbul'da korkunç olay! Döve döve kaçırdılar!
        Kaldırım taşıyla saldırıya uğramıştı! O taksici bir karar verdi!
        Kaldırım taşıyla saldırıya uğramıştı! O taksici bir karar verdi!
        Feci olay! Güneş enerjisi panelinde haşlandı!
        Feci olay! Güneş enerjisi panelinde haşlandı!
        Marmaray'da Gülhan'a dehşeti yaşattı! İşte istenen ceza!
        Marmaray'da Gülhan'a dehşeti yaşattı! İşte istenen ceza!
        Bu gözyaşları boşuna değil
        Bu gözyaşları boşuna değil
        Suudi Arabistan'da bir ilk: Mayo defilesi!
        Suudi Arabistan'da bir ilk: Mayo defilesi!
        Annesini uyurken öldürdü! 'İyi hal'li cani!
        Annesini uyurken öldürdü! 'İyi hal'li cani!

        Benzer Haberler

        Pençe-Kaplan şehidi Kabala'nın cenazesi Erzurum'a getirildi
        Pençe-Kaplan şehidi Kabala'nın cenazesi Erzurum'a getirildi
        Narman'da öğrenciler Kızılay'a kan bağışında bulundu
        Narman'da öğrenciler Kızılay'a kan bağışında bulundu
        Selçuklu eseri Çifte Minareli Medrese'nin motiflerini kıyafetlere işlediler
        Selçuklu eseri Çifte Minareli Medrese'nin motiflerini kıyafetlere işlediler
        Erzurum'da askeri bandodan 19 Mayıs'a özel konser
        Erzurum'da askeri bandodan 19 Mayıs'a özel konser
        "6. Doğu Anadolu Erzurum Kitap Fuarı" açıldı
        "6. Doğu Anadolu Erzurum Kitap Fuarı" açıldı
        İçişleri Bakan Yardımcısı Turan, Erzurum'da temel atma töreninde konuştu:
        İçişleri Bakan Yardımcısı Turan, Erzurum'da temel atma töreninde konuştu: