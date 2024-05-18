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        Şehit Piyade Sözleşmeli Onbaşı Recep Kabala, Erzurum'da son yolculuğuna uğurlandı

        Pençe-Kaplan Operasyonu bölgesinde silah kazası sonucu şehit olan 26 yaşındaki Piyade Sözleşmeli Onbaşı Recep Kabala, memleketi Erzurum'da toprağa verildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.05.2024 - 17:51 Güncelleme: 18.05.2024 - 17:51
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        Şehit Piyade Sözleşmeli Onbaşı Recep Kabala, Erzurum'da son yolculuğuna uğurlandı
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        Pençe-Kaplan Operasyonu bölgesinde silah kazası sonucu şehit olan 26 yaşındaki Piyade Sözleşmeli Onbaşı Recep Kabala, memleketi Erzurum'da toprağa verildi.

        Erzurum Hava Meydan Komutanlığı'nda düzenlenen törenin ardından şehidin Türk bayrağına sarılı naaşı, Hınıs ilçesinin Bellitaş Mahallesi'ndeki baba evine götürüldü, burada dua edilip helallik alındı.

        Bayraklarla donatılan köy meydanında düzenlenen askeri törende, saygı duruşunda bulunuldu, şehidin özgeçmişi okundu.

        İkindi vakti İl Müftüsü Rüstem Can tarafından kıldırılan cenaze namazının ardından şehidin naaşı, tören mangasınca bir süre omuzlardan taşındıktan sonra cenaze nakil aracına konuldu.

        Bekar olan şehit Kabala'nın naaşı, götürüldüğü mahalle mezarlığında toprağa verildi.

        Törene, şehidin ailesi ve yakınlarının yanı sıra Aile ve Sosyal Hizmetler Bakan Yardımcısı Zafer Tarıkdaroğlu, Erzurum Valisi Mustafa Çiftçi, Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, 9. Kolordu Komutanı Tümgeneral Tevfik Algan, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Metin Düz, İl Emniyet Müdürü Kadir Yırtar, kaymakam ve ilçe belediye başkanları, asker, polis ve vatandaşlar katıldı.

        Milli Savunma Bakanlığı, Pençe-Kaplan Operasyonu bölgesinde silah kazası sonucu Piyade Sözleşmeli Onbaşı Recep Kabala'nın şehit olduğunu bildirmişti.​​​​​​​

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Erzurum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzurum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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