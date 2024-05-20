Erzurum polisi olay yerindeki bulgularla 5 yılda 2 bin 862 suçluyu tespit etti

TALHA KOCA - Erzurum Emniyet Müdürlüğü Olay Yeri İnceleme Şubesi ekipleri, olay mahallerinden topladıkları bulguları delile dönüştürüp 5 yılda 2 bin 862 suçluyu tespit etti.

İl Emniyet Müdürlüğü Olay Yeri İnceleme Şubesi ekipleri, kent merkezi ve çevre illerdeki olayların aydınlatılması amacıyla yoğun çalışma yürütüyor.

Polisler, olay yerinde delil niteliği taşıyabilecek her türlü iz, eser ve emarenin bilimsel ve teknik yöntemler kullanılarak araştırılması, elde edilen bulguların tespiti, kayıt altına alınması ve dokümantasyonu, toplanması, muhafazası ve ilgili yerlere gönderilmesi işlemlerini yerine getiriyor.

Cinayet, hırsızlık, gasp, kundaklama bazen de faili meçhul kalmış olayların çözülmesinde kilit rol oynayan olay yeri polisleri, tespit ve aydınlatmada hassas görev üstleniyor.

Suç mahallerinden topladıkları bulguları delile dönüştürüp, suçların aydınlatılmasında ve şüphelilerin yakalanmasında titizlikle görev alan ekipler, olay yerlerini fotoğraf ve videolarla kayıt altına alıp, topladıkları bulguları laboratuvarlarda çeşitli testlerden geçirip yerli teknolojik imkanlarla en ince ayrıntısına kadar inceliyor.

Yırtar, şubede görevli polislerin titizlikle çalışmalarını sürdürdüğünü belirterek, "Şubemiz son 5 yılda 4 bin 355 olay yerinde 60 bin 397 bulgu elde etmiştir. Bu olay yerlerinde 43 bin 267 iz (avuç, parmak ve ayak izleri) tespitinde bulunulmuş ve olaylarla ilgili 2 bin 862 şahıs tespiti yapılmıştır. 4 bin 314 şahsa da farklı kimlik kullanmaktan işlem yapılmıştır." diye konuştu.

- Son 5 yılda 4 bin 355 olay yerinde 60 bin 397 bulgu elde edildi

Olay yeri ekiplerinin çalışmasının emniyet için önemine dikkati çeken Yırtar, "Şubemiz 'delile olan güven, devlete olan güven' mottosuyla suç ve suçluların tespitine yönelik olay yerlerinden bulduğu bulguları delil haline getirip, olaylarla ilişkilendirmektedir." dedi.

İl Emniyet Müdürü Kadir Yırtar, AA muhabirine, Olay Yeri İnceleme Şubesinin bazı büro amirliklerinin çevre illere de hizmet verdiği söyledi.

Biyolojik, balistik ve kimyasal bulguların olayların aydınlatılmasındaki önemine değinen Yırtar, Parmak İzi Geliştirme Laboratuvarı Büro Amirliğinin 6, videolar üzerindeki görüntüyü iyileştirme, robot resim çizme ve fotoğraf karşılaştırma görevlerini icra eden Adli Görüntüleme Büro Amirliğinin de 9 şehre hizmet verdiğini anlattı.

Suçların rolü ve işleniş şekilleri ile suç üstlenmenin önlenmesinin Olay Yeri İnceleme Şubesince yapılan delillendirmeler sayesinde tespit edildiğini dile getiren Yırtar, "Ayrıca şüphelilerin tespiti, bıraktıkları parmak, avuç, ayak izi gibi izlerden tespit edilmesi, bunların bıraktığı DNA, kimya ve biyolojik izlerinin tespitleri bu birimimiz tarafından sağlanmaktadır. Çok önemli bir misyonları vardır." ifadelerini kullandı.

Bomba İmha ve İnceleme Büro Amirliğindeki uzman kadronun ise yerli bomba imha robotu ile sinyal karıştırıcı jammer ve 2 bomba arama köpeğiyle görev aldığını söyleyen Yırtar, "Büro amirliğimiz bugüne kadar 10 bomba imha olayına müdahale etmiş. Devlet büyüklerimizin ilimiz ziyaretleri, mitingler, siyasi ve kültürel faaliyetler, spor faaliyetlerinde de 637 önleme ve bomba arama faaliyeti yürütmüştür." şeklinde konuştu.

Ekibinin dünyadaki gelişen teknolojiyi yakından takip edip ayak uydurduğunu ifade eden Yırtar, şüpheli paketlere ve bombaya yaklaşma konusunda 2 bin 606 polise eğitim verdiklerini belirtti.