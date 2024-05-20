Erzurum'da Enerji ve Bilişim Konferansı düzenlendi

Erzurum'da Türkiye Bilişim Derneği (TBD) ve Atatürk Üniversitesi işbirliğinde "Enerji ve Bilişim Konferansı" gerçekleştirildi.

Rektörlük binasındaki Mavi Salon'da saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okumasıyla başlayan programda, Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat depremlerinin unutulmaması adına hazırlanan kısa film katılımcılara izletildi.

Ardından "Enerji Sektöründe Dijitalleşme: Zorluklar ve Fırsatlar" ile "Enerji Sektöründe AR-GE ve İnovasyon" konulu oturumlar yapıldı.

Enerjinin, modern çağın önemli unsurlarından olduğuna işaret eden Yazıcı, "Ülkemizdeki tüm sektörlerin dijital dönüşümlerini ikiz dönüşüm olarak gerçekleştirmek ve dolayısıyla sektörlerin verimliliğini, rekabetçiliğini artırmak ve ülkemizin dijital ekonomisine katkı sağlamak istiyoruz." dedi.

"Türkiye'deki enerji tüketiminin yaklaşık yüzde 77'si ithalata bağımlı ve yaklaşık 84-85 milyar dolarlık cari açığa neden olan sektör. Bu sektörün dijital dönüşümle verimliliğinin artırılması ve maliyetlerinin düşürülmesi sayesinde ekonomimize katkı verilmesi hedefleniyor. Bu konuda farkındalık yaratmak, sektör paydaşları ve akademiyle burada neler yapılması gerektiğine, yol haritasına yönelik çıktıları elde etmek ve bunu kamu kurum ve kuruluşlarımızla paylaşarak ülkemizin gelişmişlik oranının artırlmasına yönelik hedefimiz var."