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        Erzurum'da trafikte "makas atan" sürücüye 6 bin 439 lira para cezası

        Erzurum'da makas atarak trafik güvenliğini tehlikeye düşürdüğü tespit edilen otomobilin sürücüsüne 6 bin 439 lira para cezası uygulandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.05.2024 - 18:53 Güncelleme: 20.05.2024 - 18:53
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        Erzurum'da trafikte "makas atan" sürücüye 6 bin 439 lira para cezası
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        Erzurum'da makas atarak trafik güvenliğini tehlikeye düşürdüğü tespit edilen otomobilin sürücüsüne 6 bin 439 lira para cezası uygulandı.

        İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şubesi ekipleri, Kent Güvenlik Yönetim Sistemi'nden (KGYS) yaptıkları trafik denetimlerinde bir otomobil sürücüsünün Erzurum-Çat kara yolunda makas atarak ilerlediğini ve trafiği tehlikeye düşürdüğünü tespit etti.

        Ekipler, trafiği aksatacak ve tehlikeye sokacak şekilde ardı ardına fazla şerit değiştiren otomobilin sürücüsüne 6 bin 439 lira para cezası uyguladı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Erzurum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzurum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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