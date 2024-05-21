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        Erzurum'daki İHA ve SİHA filosunun desteğiyle 4,5 yılda 44 terörist etkisiz hale getirildi

        TALHA KOCA - Emniyet Genel Müdürlüğü Havacılık Daire Başkanlığının bünyesinde Erzurum'da 2020'de kurulan insansız hava aracı (İHA) ve silahlı insansız hava aracı (SİHA) filosunun desteğiyle bugüne kadar düzenlenen operasyonlarda 44 terörist etkisiz hale getirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.05.2024 - 12:56 Güncelleme: 21.05.2024 - 12:56
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        Erzurum'daki İHA ve SİHA filosunun desteğiyle 4,5 yılda 44 terörist etkisiz hale getirildi
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        TALHA KOCA - Emniyet Genel Müdürlüğü Havacılık Daire Başkanlığının bünyesinde Erzurum'da 2020'de kurulan insansız hava aracı (İHA) ve silahlı insansız hava aracı (SİHA) filosunun desteğiyle bugüne kadar düzenlenen operasyonlarda 44 terörist etkisiz hale getirildi.

        Erzurum'da polis ekipleri tarafından koordine edilmek üzere 2020'de kurulan filoda, SİHA ve İHA'lar bulunuyor. Polis pilotlar, kumanda merkezinde yüksek çözünürlükteki görüntüleri izleyerek sorumluluk bölgelerini 7 gün 24 saat gözleyip teröristler ile suçluları arıyor.

        Terörle ve uyuşturucuyla mücadeleden orman yangınlarına, arama ve kurtarma faaliyetlerine her alanda Türkiye'nin 81 ilinde hizmet veren Bayraktar TB2 İHA ile SİHA'lar, kentte hizmete başladığı günden bu yana yaklaşık 10 bin 500 saat uçuş gerçekleştirdi.

        Aylık ortalama 250-300 saat uçuş yapan İHA ve SİHA'ların desteğiyle bugüne kadar düzenlenen operasyonlarda 44 terörist etkisiz hale getirildi, 11 terör örgütü mensubu yakalandı.

        Teröristlere ait çok sayıda sığınak, barınak ve patlayıcı tespiti de yapan İHA ve SİHA'lar, bölücü terör örgütünün kırsal faaliyetlerinin deşifre edilmesinde aktif kullanılıyor.

        İl Emniyet Müdürü Kadir Yırtar, AA muhabirine, pilotların kumanda merkezinde yüksek çözünürlükteki görüntüleri izleyerek sorumluluk bölgelerini gece gündüz gözleyip teröristler ile suçluları aradığını söyledi.

        Havacılığın, emniyetin göz bebeği şubelerinden olduğunu belirten Yırtar, "(Havacılık Şube) Terör, narkotik konuları ve her türlü operasyonda teşkilatımıza destek unsuru olarak havadaki gözümüz olarak 24 saat hizmet vermektedir." dedi.

        Yırtar, şubenin kurulduğu günden beri özveriyle hizmet ettiğini vurgulayarak, şöyle konuştu:

        "Şube kurulduğu yıldan beri yaklaşık 10 bin 500 saat uçuş gerçekleştirilmiştir. Arkadaşlarımız, haftada genelde 70 saat olmak üzere aylıkta ortalama 250-300 saat arasında uçuş gerçekleştirmeye devam etmektedir. Özellikle bölücü terör örgütünün kırsal faaliyetlerini İHA ve SİHA'larımız vasıtasıyla takip etmekteyiz. Gerektiğinde SİHA'larımızla terör operasyonları yapmaktayız. Şimdiye kadar bizim tarafımızdan yapılan operasyonlarda 44 terörist etkisiz hale getirildi, 11'inin de yakalanması sağlandı. Bunun yanında bir sürü sığınak ve patlayıcı madde mühimmat tespitleri İHA'larımız sayesinde yapıldı. Bu da bizim için gurur verici bir olay."

        - "İHA'lar depremlerde enkazda hırsızlık yapan 2 kişi tespit etti"

        Şubedeki ekibin 25 bin kilometrekarelik arazide devamlı gözlem yaptığını dile getiren Yırtar, görev emri geldiğinde Erzurum'dan havalanan İHA ve SİHA'ların sınır ötesi operasyonlara da destek verilebileceğini bildirdi.

        Yırtar, İHA ve SİHA'ların emniyetin işini kolaylaştırdığına dikkati çekerek, "Arkadaşlarımız, Van'da yaklaşık 383 kilogram uyuşturucunun yakalanmasını sağladı. Bu da terör örgütüne vurulmuş darbelerden biri. Yine deprem felaketinde Gaziantep'in İslahiye ilçesinde enkazdan hırsızlık yapan 2 kişi, İHA'larla tespit edilerek oradaki güvenlik güçlerimizce yakalandı." diye konuştu.

        İHA'ların orman yangınlarında da gözlem amaçlı destek verdiğini anlatan Yırtar, ilgili firma ve emniyet teknisyenlerinin uçuş olmadığı dönemlerde insansız hava araçlarının periyodik bakımlarını yaptığını kaydetti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Erzurum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzurum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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