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        Erzurum'da FETÖ firari hükümlüsü yakalandı

        Erzurum'da FETÖ üyeliğinden hakkında 9 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan özel bir yurdun firari eski müdürü yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.05.2024 - 14:51 Güncelleme: 21.05.2024 - 14:51
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        Erzurum'da FETÖ firari hükümlüsü yakalandı
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        Erzurum'da FETÖ üyeliğinden hakkında 9 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan özel bir yurdun firari eski müdürü yakalandı.

        İl Emniyet Müdürlüğü İstihbarat ile Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, kentte FETÖ'ye yönelik yaptıkları çalışmalarda "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan 3 yıldır aranan 9 kesinleşmiş hapis cezası bulunan, özel sektörde eskiden yurt müdürlüğü yapan M.B'yi yakaladı.

        FETÖ hükümlüsü, adli makamlardaki işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi. ​​​​​​​

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Erzurum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzurum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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