Erzurum'da FETÖ firari hükümlüsü yakalandı

İl Emniyet Müdürlüğü İstihbarat ile Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, kentte FETÖ'ye yönelik yaptıkları çalışmalarda "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan 3 yıldır aranan 9 kesinleşmiş hapis cezası bulunan, özel sektörde eskiden yurt müdürlüğü yapan M.B'yi yakaladı.

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