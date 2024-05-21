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        Erzurum'da bitkin bulunan küçük kartal, bakımının ardından doğaya bırakıldı

        Erzurum'da bitkin bulunan "küçük kartal" cinsi kuş, bakımı ve şırıngayla beslenmesinin ardından doğal yaşam alanına salındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.05.2024 - 16:55 Güncelleme: 21.05.2024 - 16:55
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        Erzurum'da bitkin bulunan küçük kartal, bakımının ardından doğaya bırakıldı
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        Erzurum'da bitkin bulunan "küçük kartal" cinsi kuş, bakımı ve şırıngayla beslenmesinin ardından doğal yaşam alanına salındı.

        Kent merkezindeki çevre yolunda yerde hareketsiz şekilde duran, bilimsel adı Hieraaetus pennatus olan "küçük kartal" cinsi kuş gören bir veteriner, Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) Erzurum Şube Müdürlüğü ekiplerine bilgi verdi.

        DKMP'de görevli veteriner hekim Selçuk Albayrak tarafından kartal kuşu koruma altına alındı.

        Muayene sonucunda sağlık sorunu olmadığı belirlenen ve şırıngayla beslenen küçük kartal, Albayrak tarafından özenle bakımlarının ardından doğal yaşam alanına bırakıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Erzurum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzurum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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