Cesaret ve kahramanlık timsali Nene Hatun vefatının 69. yılında anılıyor

Osmanlı tarihinin önemli savaşlarından "93 Harbi" diye adlandırılan 1877-1878 Osmanlı-Rus Savaşı'nda genç yaşta gösterdiği büyük kahramanlık sonrasında gönüllerde taht kuran Erzurumlu Nene Hatun, vefatının 69. yılında anılıyor.

Nene Hatun, kent merkezine 25 kilometre mesafede yer alan Çeperli köyünde doğdu ve 16 yaşındayken Erzurumlu Mehmed Efendi ile evlendi.

Erzurum Taşmescit Mahallesi'ne gelin giden Nene Hatun, 1877-1878 Osmanlı-Rus Savaşı'nda 22 yaşında bir anne olmasına rağmen bebeğini beşikte bırakıp yöre halkıyla cepheye koştu.

Nene Hatun'un kentteki Aziziye Tabyaları'nda bulunan kabri ve heykeli, her yıl çok sayıda yerli ve yabancı turist tarafından ziyaret ediliyor.

Ayazpaşa Cami müezzini Abdullah Efendi'nin 8-9 Kasım 1877 gecesi Aziziye Tabyası'nın Rusların eline geçtiğini ilan etmesi ve eli silah tutan herkesi yardıma çağırması üzerine Erzurum halkının birlik içinde düşmana karşı koyduğunu ifade eden Çiftçi, şunları kaydetti:

"Aziziye destanı ile tarihe şanlı zafer armağan eden Erzurumlular, ordu millet kaynaşmasının en güzel örneğini gerçekleştirmiştir. Nene Hatun küçük yaştaki oğlunu ve 3 aylık kundaktaki kızını 'Sizi bana Allah verdi, ben de ona emanet ediyorum' diyerek cepheden yaralı gelip birkaç saat önce rahmeti rahmana kavuşan ağabeyinin tüfeğini almış ve tabyaya doğru koşanlar arasına katılmıştır. Düşmanın silah ve mühimmat avantajına rağmen kahraman Erzurumlular göğüslerine taşıdığı iman ve inanç gücüyle balta, tırpan, kazma, kürek ve sopalarıyla demir kapıları kırıp içeriye girmiş ve göğüs göğüse süren mücadelenin ardından Aziziye Tabyası'nı geri almayı başarmıştır. Bu zaferin simge isimlerinden Nene Hatun, bayrak şairimiz Arif Nihat Asya'nın 'Göz kapanır da nuru sönmez bu mumun, gökten bir ses der gibidir Erzurum’un, hür halkına çağlarca şefaatçi yeter, kalbindeki şefkat Nene Hatun kulunun' dizelerinde yer aldığı üzere gönülleri vatan aşkı ve ferasetiyle dolu olanların yolunu aydınlatmaktadır."