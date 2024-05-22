Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Erzurum Haberleri

        Cesaret ve kahramanlık timsali Nene Hatun vefatının 69. yılında anılıyor

        Osmanlı tarihinin önemli savaşlarından "93 Harbi" diye adlandırılan 1877-1878 Osmanlı-Rus Savaşı'nda genç yaşta gösterdiği büyük kahramanlık sonrasında gönüllerde taht kuran Erzurumlu Nene Hatun, vefatının 69. yılında anılıyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.05.2024 - 13:15 Güncelleme: 22.05.2024 - 13:15
        ABONE OL
        ABONE OL
        Cesaret ve kahramanlık timsali Nene Hatun vefatının 69. yılında anılıyor
        ABONE OL
        ABONE OL

        Osmanlı tarihinin önemli savaşlarından "93 Harbi" diye adlandırılan 1877-1878 Osmanlı-Rus Savaşı'nda genç yaşta gösterdiği büyük kahramanlık sonrasında gönüllerde taht kuran Erzurumlu Nene Hatun, vefatının 69. yılında anılıyor.

        Nene Hatun, kent merkezine 25 kilometre mesafede yer alan Çeperli köyünde doğdu ve 16 yaşındayken Erzurumlu Mehmed Efendi ile evlendi.

        Erzurum Taşmescit Mahallesi'ne gelin giden Nene Hatun, 1877-1878 Osmanlı-Rus Savaşı'nda 22 yaşında bir anne olmasına rağmen bebeğini beşikte bırakıp yöre halkıyla cepheye koştu.

        Gösterdiği büyük kahramanlıkla genç yaşta gönüllerde taht kuran Nene Hatun, Cumhuriyet döneminde "Kırkgöz" soyadını aldı ve 4'ü erkek, 2'si kız 6 çocuk dünyaya getirdi.

        Hayatı boyunca Türk dünyasının zorlu 5 savaşına şahitlik eden Nene Hatun, soğuk algınlığı ve zatürre nedeniyle kaldırıldığı Erzurum Numune Hastanesinde 22 Mayıs 1955'te vefat etti.

        Nene Hatun'un kentteki Aziziye Tabyaları'nda bulunan kabri ve heykeli, her yıl çok sayıda yerli ve yabancı turist tarafından ziyaret ediliyor.

        - "Aziziye Tabyası'nda gösterdiği büyük kahramanlıkla adını tarihe yazdırdı"

        Erzurum Valisi Mustafa Çiftçi, Türk kadınının cesaret ve kahramanlığının simgesi Nene Hatun'un vefatının 69. yılı dolayısıyla mesaj yayımladı.

        Çiftçi, mesajında, Osmanlı tarihinin önemli savaşlarından "93 Harbi" diye adlandırılan 1877-1878 Osmanlı-Rus Savaşı'nda Aziziye Tabyası'nda gerçekleştirilen amansız müdafaada gösterdiği büyük kahramanlıkla adını tarihe yazdıran Nene Hatun'u, vefatının 69. yılında rahmet ve minnetle andıklarını belirtti.

        Ayazpaşa Cami müezzini Abdullah Efendi'nin 8-9 Kasım 1877 gecesi Aziziye Tabyası'nın Rusların eline geçtiğini ilan etmesi ve eli silah tutan herkesi yardıma çağırması üzerine Erzurum halkının birlik içinde düşmana karşı koyduğunu ifade eden Çiftçi, şunları kaydetti:

        "Aziziye destanı ile tarihe şanlı zafer armağan eden Erzurumlular, ordu millet kaynaşmasının en güzel örneğini gerçekleştirmiştir. Nene Hatun küçük yaştaki oğlunu ve 3 aylık kundaktaki kızını 'Sizi bana Allah verdi, ben de ona emanet ediyorum' diyerek cepheden yaralı gelip birkaç saat önce rahmeti rahmana kavuşan ağabeyinin tüfeğini almış ve tabyaya doğru koşanlar arasına katılmıştır. Düşmanın silah ve mühimmat avantajına rağmen kahraman Erzurumlular göğüslerine taşıdığı iman ve inanç gücüyle balta, tırpan, kazma, kürek ve sopalarıyla demir kapıları kırıp içeriye girmiş ve göğüs göğüse süren mücadelenin ardından Aziziye Tabyası'nı geri almayı başarmıştır. Bu zaferin simge isimlerinden Nene Hatun, bayrak şairimiz Arif Nihat Asya'nın 'Göz kapanır da nuru sönmez bu mumun, gökten bir ses der gibidir Erzurum’un, hür halkına çağlarca şefaatçi yeter, kalbindeki şefkat Nene Hatun kulunun' dizelerinde yer aldığı üzere gönülleri vatan aşkı ve ferasetiyle dolu olanların yolunu aydınlatmaktadır."

        Vali Çiftçi, tarih boyu her badireyi kahramanca atlatmış ve zaferle sonuçlandırmış olan ecdadın, geleceğe yön veren pusula olduğunu vurgulayarak, "1952 yılının 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlamalarında kendisine '3. Ordu'nun Nenesi' unvanı verilen Nene Hatun, 1955 yılında ülkemizde kutlanan ilk anneler gününde 'Yılın Annesi' seçilerek 22 Mayıs 1955'te 98 yaşında hakka yürümüştür. Başta Aziziye destanının kahraman anası Nene Hatun olmak üzere tarih boyunca ülkemizin istikbali ve istiklali için canlarını ve kanlarını feda eden aziz ecdadımızı rahmetle ve şükranla anıyorum." ifadelerini kullandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Erzurum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzurum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Barış Boyun İtalya'da yakalandı!
        Barış Boyun İtalya'da yakalandı!
        İran Cumhurbaşkanı Reisi'ye veda ediyor
        İran Cumhurbaşkanı Reisi'ye veda ediyor
        İspanya ve Norveç de Filistin'i tanıyacak
        İspanya ve Norveç de Filistin'i tanıyacak
        İstanbul'un kaza raporu: Ölenlerin yüzde 38'i yaya!
        İstanbul'un kaza raporu: Ölenlerin yüzde 38'i yaya!
        2023 Schengen verileri: Türkiye ne durumda?
        2023 Schengen verileri: Türkiye ne durumda?
        Müşterisi olmadığı bankadan adına 350 bin TL kredi çekildi: Mağdur sayısı 150'yi geçti
        Müşterisi olmadığı bankadan adına 350 bin TL kredi çekildi: Mağdur sayısı 150'yi geçti
        Sahili kapatan çardaklar bu kez yıkılacak!
        Sahili kapatan çardaklar bu kez yıkılacak!
        Kırmızı halıda sessiz protesto
        Kırmızı halıda sessiz protesto
        Berberin cansız bedeni bulunmuştu! Dedikodu cinayeti!
        Berberin cansız bedeni bulunmuştu! Dedikodu cinayeti!
        Özgürlük Heykeli hakkında şaşırtıcı 10 gerçek!
        Özgürlük Heykeli hakkında şaşırtıcı 10 gerçek!
        Meclis'te tasarruf tedbirleri artıyor
        Meclis'te tasarruf tedbirleri artıyor
        Dönüyorlar
        Dönüyorlar
        Fatih'in 'tılsımlı madalyonu' için verilen teklif kabul edilmedi
        Fatih'in 'tılsımlı madalyonu' için verilen teklif kabul edilmedi
        Ülkelere göre öpücük haritası
        Ülkelere göre öpücük haritası
        Kız kardeşi ile eniştesine kurşun yağdırdı!
        Kız kardeşi ile eniştesine kurşun yağdırdı!
        Doktorlara uyarı mektubu gitti! Sahtesine dikkat!
        Doktorlara uyarı mektubu gitti! Sahtesine dikkat!
        Derbinin faturası ne olacak?
        Derbinin faturası ne olacak?
        Yusuf Erdoğan, Galatasaray'a doğru!
        Yusuf Erdoğan, Galatasaray'a doğru!
        Polis soruşturması
        Polis soruşturması
        Beşiktaş'ın kupa planı! Yönetimden dev prim
        Beşiktaş'ın kupa planı! Yönetimden dev prim

        Benzer Haberler

        Su canlıları araştırmasında balık beyninde mikroplastik parçacıklar belirle...
        Su canlıları araştırmasında balık beyninde mikroplastik parçacıklar belirle...
        Narman Meslek Yüksekokulunda ağaç dikimi etkinliği düzenledi
        Narman Meslek Yüksekokulunda ağaç dikimi etkinliği düzenledi
        Erzurum'da bir kişinin öldüğü arazi anlaşmazlığı davasında 3 sanığa ceza
        Erzurum'da bir kişinin öldüğü arazi anlaşmazlığı davasında 3 sanığa ceza
        Erzurum'da bitkin bulunan küçük kartal, bakımının ardından doğaya bırakıldı
        Erzurum'da bitkin bulunan küçük kartal, bakımının ardından doğaya bırakıldı
        Erzurum'da FETÖ firari hükümlüsü yakalandı
        Erzurum'da FETÖ firari hükümlüsü yakalandı
        Erzurum'daki İHA ve SİHA filosunun desteğiyle 4,5 yılda 44 terörist etkisiz...
        Erzurum'daki İHA ve SİHA filosunun desteğiyle 4,5 yılda 44 terörist etkisiz...