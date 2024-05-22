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        Erzurum'un kahvaltılık yöresel lezzetleri tanıtıldı

        Erzurum'da "Türk Mutfağı Haftası" etkinlikleri kapsamında kentin kahvaltılık yöresel lezzetlerinin tanıtımı yapıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.05.2024 - 13:48 Güncelleme: 22.05.2024 - 13:48
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        Erzurum'un kahvaltılık yöresel lezzetleri tanıtıldı
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        Erzurum'da "Türk Mutfağı Haftası" etkinlikleri kapsamında kentin kahvaltılık yöresel lezzetlerinin tanıtımı yapıldı.

        Cumhurbaşkanlığı himayesinde, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın öncülüğünde, Kültür ve Turizm Bakanlığının koordinesinde Türk Mutfağı Haftası kapsamında, kentte etkinlikler düzenleniyor.

        Palandöken İnovasyon Kadın Girişimciler Üretim ve İşletme Kooperatifi (PALKOP) tarafından hazırlanan çok sayıdaki yöresel kahvaltılık ürünler tanıtıldı, katılımcılara ikram edildi.

        İl Kültür ve Turizm Müdür Vekili Osman Çodur, PALKOP'da düzenlenen etkinlikte, etkinliğin temasının yöresel ürünlerin kahvaltı şeklinde sergilenmesi olduğunu söyledi.

        Erzurum'da 55 coğrafi işaretli ürün olduğunu belirten Çodur, şunları kaydetti:

        "Coğrafi işaretli ürünlerde Türkiye üçüncüsüyüz. 2027'de Erzurum Ticaret Borsası ve Büyükşehir Belediyesi öncülüğünde 'UNESCO Dünya Gastro Şehirleri' arasına girmek istiyoruz. Türkiye'de sadece üç şehirde Hatay, Gaziantep ve Şanlıurfa'da var. Türkiye'de 1500'e yakın coğrafi işaretli ürün var. Bunların sadece 21'i UNESCO listesine girmiş. Yöresel yemekleri desteklemeye devam edeceğiz. Bu yıl 17-25 Ağustos tarihlerinde düzenlenecek Kültür Yolu Festivali'nde de 'Gastro Fuarı' açılması söz konusu. Bakanlığımız bu konu hakkında çalışmalarını sürdürüyor. Bakanlığımızın tespit ettiği mekanlarda çekimler ve ön hazırlıklar yapıldı."

        Önceliklerinin Erzurum esnafının kazanması olduğunu dile getiren Çodur, kentin turizm çeşitliliğinden faydalanması için gayret gösterdiklerini anlattı.

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