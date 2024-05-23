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        GÜNCELLEME - Erzurum'da bir kişi tartıştığı babasını silahla öldürdü

        Erzurum'da tartıştığı oğlu tarafından silahla vurulan kişi hayatını kaybetti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.05.2024 - 02:04 Güncelleme: 23.05.2024 - 02:04
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        GÜNCELLEME - Erzurum'da bir kişi tartıştığı babasını silahla öldürdü
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        Erzurum'da tartıştığı oğlu tarafından silahla vurulan kişi hayatını kaybetti.

        Çaykara Caddesi'nde 7 katlı bir iş merkezinin 5. katındaki ofiste Fahrettin A. (55) ile oğlu M.T.A. (25) arasında tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine M.T.A. babasını silahla vurdu.

        İhbar üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ve polis ekipleri Fahrettin A'nın hayatını kaybettiğini belirledi. Cenaze, olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmasının ardından Erzurum Adli Tıp Kurumuna götürüldü.

        Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Cinayet ve Gasp Büro Amirliği ekiplerince gözaltına alınan M.T.A, emniyetteki işlemlerinden sonra sağlık kontrolünden geçirilerek adliyeye sevk edildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Erzurum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzurum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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