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        GÜNCELLEME - Erzurum merkezli yasa dışı bahis operasyonunda 16 kişi tutuklandı

        Erzurum merkezli 11 ilde, yasa dışı bahis sitelerine para transferinde aracılık edenlere yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 27 zanlıdan 16'sı tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.05.2024 - 09:24 Güncelleme: 23.05.2024 - 09:24
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        GÜNCELLEME - Erzurum merkezli yasa dışı bahis operasyonunda 16 kişi tutuklandı
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        Erzurum merkezli 11 ilde, yasa dışı bahis sitelerine para transferinde aracılık edenlere yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 27 zanlıdan 16'sı tutuklandı.

        Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele ve İstihbarat Şubesi ekiplerinin 3 ay süren fiziki ve teknik takibiyle yakalanan 37 şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

        Şüphelilerden 10'u emniyetteki ifadelerinin ardından serbest bırakıldı, 27'si ise sağlık kontrolünden geçirildikten sonra güvenlik önlemleri altında Erzurum Adliyesine getirildi.

        Zanlılardan 16'sı çıkarıldığı hakimlikçe tutuklanırken, 11'i adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

        Ekiplerce, 20 Mayıs'ta düzenlenen operasyonda, yasa dışı bahis oynatanlara banka hesabı temin ettiği belirlenen 37 şüpheli, 3 ay boyunca fiziki ve teknik olarak takip edilmiş ve banka hesapları incelendiğinde 276 milyon 64 bin 578 liralık hesap hareketinin olduğu belirlenmişti.

        Erzurum merkezli İstanbul, Adana, Mersin, Bursa, Tekirdağ, Isparta, Antalya, Aydın, Eskişehir ve Ordu'da belirlenen adreslere yapılan eş zamanlı operasyonda, çok sayıda dijital materyal, başkalarına ait banka ve kredi kartı ile kullanıma hazır sim kartlar ele geçirilmiş, 37 şüpheli gözaltına alınmıştı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Erzurum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzurum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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