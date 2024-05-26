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        Sobanın yanında unuttuğu benzin bidonu canından ediyordu

        İLHAMİ ERKILIÇ - Rize'de tutuşturduğu kağıt ve naylon parçalarının sobanın yanında unuttuğu benzin bidonuna sıçramasıyla meydana gelen parlamada vücudunun çeşitli yerlerinde derin yanıklar oluşan Metin Topal, yaşadığı olayın etkisinden kurtulamıyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.05.2024 - 13:12 Güncelleme: 26.05.2024 - 13:12
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        Sobanın yanında unuttuğu benzin bidonu canından ediyordu
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        İLHAMİ ERKILIÇ - Rize'de tutuşturduğu kağıt ve naylon parçalarının sobanın yanında unuttuğu benzin bidonuna sıçramasıyla meydana gelen parlamada vücudunun çeşitli yerlerinde derin yanıklar oluşan Metin Topal, yaşadığı olayın etkisinden kurtulamıyor.

        Çayeli ilçesinin Aşıklar Mahallesi'ndeki 3 katlı evin 1. katında oturan 62 yaşındaki Topal, 5 gün önce akşam vakti ısınmak için evdeki sobayı yakmak istedi.

        Yaktığı kağıt ve naylonu sobaya atarken ateş parçalarının çevredeki benzin dolu bidona sıçraması üzerine meydana gelen parlamada Topal'ın evinde yangın çıktı.

        Yüzü, elleri, kolları, ayakları ve vücudunun bazı yerlerinde yanıklar oluşan Topal, hem evdeki yangını hem de tutuşan kıyafetlerini söndürmeye çalıştı.

        - Evdeki yangından camdan atlayarak kurtuldu

        Evdeki yangının büyümesi üzerine camdan atlayarak dışarı çıkan Topal, çevredekilerin yardımıyla Rize Devlet Hastanesine kaldırıldı.

        Buradaki müdahale sonrası Topal, sevk edildiği Erzurum Şehir Hastanesi Yanık Tedavi Merkezinde tedaviye alındı.

        Tedavisi süren Metin Topal, AA muhabirine, sobayı yakmak için normalde benzin kullandığını, bir süre önce sobanın arkasına bıraktığı benzin dolu bidonu kaldırmayı unuttuğunu söyledi.

        Isınmak için sobayı yakmak istediği sırada bu üzücü olayın yaşandığını anlatan Topal, "Benzin bidonu sobanın arkasındaydı, sobayı tutuşturmak için kağıtları yaktım, odunları sobanın içine koyacaktım. Ateş kolay tutsun diye kağıt ve naylon yaktım. Naylondan, kağıttan kopan ateş parçası yere düşünce benzin bidonu parladı." dedi.

        Topal, evdeki yangını söndürmeye çalıştığını ancak yangının büyümesiyle bunu başaramadığını dile getirdi.

        "Kağıdı sobaya koyacaktım kağıt yere düşünce benzin bidonu parladı, ellerim yandı. Söndürmeye çalıştım ama olmadı." diyen Topal, evi kurtarmak için bayağı uğraştığını ancak yüzü, kolları ve ayaklarının yanmasına engel olamadığını belirtti.

        Olayın şokunu hala üzerinden atamadığını vurgulayan Topal, şunları kaydetti:

        "Yangını söndüremeyince pencereden dışarı atladım, ev yanmaya başladı. Sonra çevredekilerin yardımıyla hortumla eve su tuttular. Kardeşim geldi hastaneye götürdü. Yangına çok üzüldüm, çayım vardı toplayacaktım o da kaldı. Olayın etkisinden kurtulamıyorum, rüyama geliyor, kabus görüyorum. Rüyamda sürekli inşaatlarda uğraşıyorum. Başıma gelen başkasının başına gelmesin. Dikkatli olsunlar, benzin bidonunu sobanın kenarına, yakınına bırakmayın."

        Yaralandığı ve evindeki eşyaların kullanılamaz hale geldiği yangının üzüntüsünü yaşayan Topal, Erzurum Şehir Hastanesinde tedavisinin güzel geçtiğini, doktorlar ve sağlık personelinin kendisiyle çok ilgilendiğini sözlerine ekledi.

        Yanık Tedavi Merkezi doktorlarından Onur Ceylan da vücudunun çeşitli yerlerinde 2. ve 3. derece yanıklar oluşan Topal'ı yakından takip ettiklerini, medikal ve pansuman tedavilerinin sürdüğünü belirterek, ilerleyen süreçte cerrahi müdahale için değerlendirileceğini söyledi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Erzurum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzurum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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