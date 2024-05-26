UEFA Regions Cup Bölge Karmaları Türkiye Birinciliği'ni İstanbul takımı kazandı

Tek devreli lig usulüne göre yapılan karşılaşmalarda gruplarında birinci olan İstanbul, Kayseri, Samsun ve Bursa takımları yarı final oynadı.

Müsabakalara yerel amatör lig, BAL Lig'i ve bağlı bölgelerde aralıksız 2 yıl tescilli amatör futbolculardan oluşan takımlar mücadele etti.

Türkiye Futbol Federasyon (TFF) tarafından Erzurum'da üçüncüsü düzenlenen UEFA Regions Cup Bölge Karmaları Türkiye Birinciliği müsabakalarında İstanbul takımı birinci oldu.

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