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        UEFA Regions Cup Bölge Karmaları Türkiye Birinciliği'ni İstanbul takımı kazandı

        Türkiye Futbol Federasyon (TFF) tarafından Erzurum'da üçüncüsü düzenlenen UEFA Regions Cup Bölge Karmaları Türkiye Birinciliği müsabakalarında İstanbul takımı birinci oldu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.05.2024 - 17:04 Güncelleme: 26.05.2024 - 17:04
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        UEFA Regions Cup Bölge Karmaları Türkiye Birinciliği'ni İstanbul takımı kazandı
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        Türkiye Futbol Federasyon (TFF) tarafından Erzurum'da üçüncüsü düzenlenen UEFA Regions Cup Bölge Karmaları Türkiye Birinciliği müsabakalarında İstanbul takımı birinci oldu.

        Yüksek İrtifa Kamp Merkezi'nde düzenlenen organizasyona, 14 bölgeden yaklaşık 450 sporcu ve antrenör katıldı.

        Müsabakalara yerel amatör lig, BAL Lig'i ve bağlı bölgelerde aralıksız 2 yıl tescilli amatör futbolculardan oluşan takımlar mücadele etti.

        Organizasyona Adana, Ankara, Antalya, Bursa, Diyarbakır, Erzurum, İstanbul, İzmir, Malatya, Sakarya, Samsun, Trabzon, Kayseri ve Van bölge takımları katıldı.

        Tek devreli lig usulüne göre yapılan karşılaşmalarda gruplarında birinci olan İstanbul, Kayseri, Samsun ve Bursa takımları yarı final oynadı.

        Müsabakaların son gününde Bursa ile karşılaşan İstanbul takımı karşılaşmayı 3-2 kazanarak UEFA Regions Cup Turnuvası'nda Türkiye'yi temsil etmeye hak kazandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Erzurum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzurum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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