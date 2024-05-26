Galatasaray'ın şampiyonluk kutlamaları

Tunceli, Iğdır ve Ardahan'da da bir araya gelen sarı-kırmızlı taraftarlar meşaleler yakarak yürüyüş yaptı.

Maçın bitmesiyle Faikbey Caddesi'nde bir araya gelen sarı-kırmızlı taraftarlar meşaleler yakarak yürüyüş yaptı.

Dörtyol Kavşağı ve Cumhuriyet Caddesi’nde bir araya gelen Galatasaraylı taraftarlar, meşalelerle yürüyüş yaptı.

Şampiyon olan sarı-kırmızılı ekibin taraftarları, Cumhuriyet Meydanı'nda bir araya geldi.

Şampiyonluk kutlaması için Cumhuriyet Caddesinde toplanan kalabalık taraftar grubu meşaleler ve bayraklarla şampiyonluk şarkıları söyledi.

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