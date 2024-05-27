Erzurum'da İsrail'in Filistin'e yönelik saldırıları protesto edildi

İkinci, İsrail'in Filistin'e yönelik saldırılarında ölenlere rahmet dileyerek, "Soykırımda bulunan siyonist İsrail rejimi dün gece yeni bir caniliğe imza atmış ve Refah'ta yüzlerce Filistinliyi bombalarla yakarak şehit etmiştir." dedi.

Erzurum Sivil Toplum Platformu (ESTP) ve Anadolu Gençlik Derneğince kent merkezindeki Lalapaşa Camisi önünde düzenlenen programda bir araya gelen vatandaşlar, "Kahrolsun İsrail, kahrolsun Amerika" , "Nehirden denize özgür Filistin" ve "Erzurum'dan Gazze'ye direnişe bin selam" şeklinde slogan attı.

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