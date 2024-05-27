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        Erzurum'da İsrail'in Filistin'e yönelik saldırıları protesto edildi

        İsrail'in Refah kentinde yerinden edilen Filistinlilerin bulunduğu kampa savaş uçaklarıyla düzenlediği saldırı, Erzurum'da protesto edildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.05.2024 - 14:15 Güncelleme: 27.05.2024 - 14:15
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        Erzurum'da İsrail'in Filistin'e yönelik saldırıları protesto edildi
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        İsrail'in Refah kentinde yerinden edilen Filistinlilerin bulunduğu kampa savaş uçaklarıyla düzenlediği saldırı, Erzurum'da protesto edildi.

        Erzurum Sivil Toplum Platformu (ESTP) ve Anadolu Gençlik Derneğince kent merkezindeki Lalapaşa Camisi önünde düzenlenen programda bir araya gelen vatandaşlar, "Kahrolsun İsrail, kahrolsun Amerika" , "Nehirden denize özgür Filistin" ve "Erzurum'dan Gazze'ye direnişe bin selam" şeklinde slogan attı.

        Bazı vatandaşlar kefiye takıp, saldırılar sırasında Filistin'de yıkılan binaların fotoğraflarını taşıdı.

        Grup adına konuşan Evrensel Hafızlar Derneği (EHAD) Erzurum Şube Başkanı Abdurrahman İkinci, İsrail'in 8 ayı aşkın süredir, Filistin'e saldırdığını söyledi.

        İkinci, İsrail'in Filistin'e yönelik saldırılarında ölenlere rahmet dileyerek, "Soykırımda bulunan siyonist İsrail rejimi dün gece yeni bir caniliğe imza atmış ve Refah'ta yüzlerce Filistinliyi bombalarla yakarak şehit etmiştir." dedi.

        İsrail'in Filistin'deki saldırılarını kınayan İkinci, şunları kaydetti:

        "Siyonistler, insanlıktan uzak halde terör saldırılarını sürdürürken, gerçekleşen son saldırı sözün bittiği yer olmuştur. Uluslararası Adalet Divanı'nın saldırıları durdurma kararı aldığı Gazze şeridindeki Refah kentinde yerinden edilen Filistinli kardeşlerimizin çadırlarını bombalayan siyonistlerin anlayacağı tek dilin silah olduğu net şekilde ortadadır. Filistin direnişinin karman mücahitleri karşısında acziyetin zirvesini yaşayan siyonistler, savunmasız sivillerden intikam almaya çalışmıştır. Anadolu insanı Dadaşlar diyarı Erzurum bugün Filistin direnişinin kendisidir."

        Katılımcılar, açıklama sonrası yapılan duanın ardından dağıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Erzurum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzurum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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