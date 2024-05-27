Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Erzurum Haberleri

        Erzurum, Kars ve Ağrı'da AK Parti teşkilatları, 27 Mayıs 1960 darbesini kınadı

        Erzurum, Kars ve Ağrı'daki AK Parti teşkilatları, 27 Mayıs 1960 darbesinin 64. yılı dolayısıyla açıklama yaptı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.05.2024 - 14:20 Güncelleme: 27.05.2024 - 14:20
        ABONE OL
        ABONE OL
        Erzurum, Kars ve Ağrı'da AK Parti teşkilatları, 27 Mayıs 1960 darbesini kınadı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Erzurum, Kars ve Ağrı'daki AK Parti teşkilatları, 27 Mayıs 1960 darbesinin 64. yılı dolayısıyla açıklama yaptı.

        AK Parti Erzurum İl Başkanlığından yapılan açıklamada, 27 Mayıs'ın milli iradeden kopan bir zihniyetin ürünü olarak, vicdanlara, hukuka, tarihe insanlığa silinmez bir leke bıraktığı belirtildi.

        Merhum Başbakan Adnan Menderes ve yol arkadaşlarının kısa süre içinde gerçekleştirdiği projelerle Türkiye'ye çağ atlattığı ifade edilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

        "Tek parti rejiminin en büyük ayıplarından Türkçe ezan uygulamasını kaldırarak Anadolu'nun Ezan-ı Muhammediye'ye olan özlemini gidermişlerdir. Devlet ve vatandaşın kuvvetli bağından rahatsız olanlar, çeşitli yalan ve iftiralarla 1960 yılında askerin namlusunun Çankaya Köşkü'ne çevrilmesini sağlamıştır. Doğrudan millete savaş açan cuntacı zihniyet, demokratik yönetime anti-demokratik yöntemlerle el koyarak seçilmiş yöneticileri tutuklamış, tiyatrovari "Yassıada Yargılamaları" ile masum insanları hukuk dışı şekilde idam etmiştir. İdam edilenler milletin vekilleri değil bilakis demokrasi ve milli iradeye olan inançlarıyla Türk milleti olmuştur."

        Açıklamada, 15 Temmuz'da aynı senaryonun tekrarlanmak istendiği belirtilerek, "Milletimiz vakur duruşuyla iradesi üzerinde tahakküm kurmak isteyenlerin oyunlarını 15 Temmuz'da son kez bozmuş, Cumhurbaşkanı'mız Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde demokrasi düşmanlarına en büyük dersi vermiştir. Türkiye'de darbe dönemlerinin kapandığını ve darbelere karşı mücadelemizi sürdüreceğimizi belirtiyor, canlarını demokrasi uğruna feda eden Adnan Menderes, Fatin Rüştü Zorlu ve Hasan Polatkan olmak üzere tüm demokrasi şehitlerimizi rahmetle anıyoruz." ifadeleri kullanıldı.

        AK Parti Kars İl Başkanı Muammer Sancar ile AK Parti Ağrı İl Başkanı Orhan Güngör de parti binaları önünde basın açıklaması yaparak, 27 Mayıs 1960 darbesini kınadı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Erzurum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzurum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Milli Eğitim Bakanı yeni müfredatı onayladı
        Milli Eğitim Bakanı yeni müfredatı onayladı
        2 bölge için sağanak uyarısı! 20 kente "sarı" alarm! Yarına dikkat!
        2 bölge için sağanak uyarısı! 20 kente "sarı" alarm! Yarına dikkat!
        İşte muhtemel rakipler!
        İşte muhtemel rakipler!
        ABD'li oyuncu vurularak öldürüldü
        ABD'li oyuncu vurularak öldürüldü
        "Bir renge ve bir isme malik olmak"
        "Bir renge ve bir isme malik olmak"
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        60 yaşında kainat güzeli seçilmişti! Hayalleri yarım kaldı
        60 yaşında kainat güzeli seçilmişti! Hayalleri yarım kaldı
        Florya'da çılgın kutlama!
        Florya'da çılgın kutlama!
        Türkiye'nin e-ticaret hacmi yüzde 115 arttı
        Türkiye'nin e-ticaret hacmi yüzde 115 arttı
        Yer sarı gök kırmızı!
        Yer sarı gök kırmızı!
        Antalya'da 2 bin yıllık Zeus ve Aphrodite heykelleri bulundu
        Antalya'da 2 bin yıllık Zeus ve Aphrodite heykelleri bulundu
        THY ve TVF'den 'Filenin Sultanları' açıklamaları
        THY ve TVF'den 'Filenin Sultanları' açıklamaları
        Doğru sanıp yaptığımız 10 diyet hatası!
        Doğru sanıp yaptığımız 10 diyet hatası!
        F1'e ünlü akını
        F1'e ünlü akını
        "Pişmanlık emaresi görmedim!" Kadın hakimden sapık hemşireye şerh!
        "Pişmanlık emaresi görmedim!" Kadın hakimden sapık hemşireye şerh!
        Sokak köpeklerini uyutmak yahut kısırlaştırmak yerine spirali neden düşünmüyoruz?  
        Sokak köpeklerini uyutmak yahut kısırlaştırmak yerine spirali neden düşünmüyoruz?  
        İnsanlar ve köpekler: Ölüm ve yaşam arasında
        İnsanlar ve köpekler: Ölüm ve yaşam arasında
        Galatasaray'ın şampiyonluk öyküsü
        Galatasaray'ın şampiyonluk öyküsü
        Koca şiddetinden kaçan kadını kardeşi dövdü!
        Koca şiddetinden kaçan kadını kardeşi dövdü!
        Artık o da SUV oldu
        Artık o da SUV oldu

        Benzer Haberler

        Erzurum'da İsrail'in Filistin'e yönelik saldırıları protesto edildi
        Erzurum'da İsrail'in Filistin'e yönelik saldırıları protesto edildi
        Köpeklerin saldırısında yaralanan 7 yaşındaki Ela 5 aydır psikolojik tedavi...
        Köpeklerin saldırısında yaralanan 7 yaşındaki Ela 5 aydır psikolojik tedavi...
        Galatasaray'ın şampiyonluk kutlamaları
        Galatasaray'ın şampiyonluk kutlamaları
        UEFA Regions Cup Bölge Karmaları Türkiye Birinciliği'ni İstanbul takımı kaz...
        UEFA Regions Cup Bölge Karmaları Türkiye Birinciliği'ni İstanbul takımı kaz...
        Ünlü sanatçıların kültürel değerlerle bütünleştirildiği serginin geliri LÖS...
        Ünlü sanatçıların kültürel değerlerle bütünleştirildiği serginin geliri LÖS...
        "6. Doğu Anadolu Erzurum Kitap Fuarı" son gününde ziyaretçilerini ağırladı
        "6. Doğu Anadolu Erzurum Kitap Fuarı" son gününde ziyaretçilerini ağırladı