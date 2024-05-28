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        Erzurum'daki trafik kazasında 3 kişi öldü, 5 kişi yaralandı

        Erzurum'un Aziziye ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 3 kişi öldü, 1'i ağır 5 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.05.2024 - 10:16 Güncelleme: 28.05.2024 - 10:16
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        Erzurum'daki trafik kazasında 3 kişi öldü, 5 kişi yaralandı
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        Erzurum'un Aziziye ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 3 kişi öldü, 1'i ağır 5 kişi yaralandı.

        Enes K'nin kullandığı 25 ADP 297 plakalı otomobil, E-80 kara yolunda, Hasan E. idaresindeki 16 AGP 873 plakalı otomobille çarpıştı.

        İhbar üzerine kaza yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

        Kazada, Furkan ve Fatime K. olay yerinde hayatını kaybetti, sürücüler ile Serap K, Semanur E, Gözde Y. ve Sevgi K. yaralandı.

        Ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırılan yaralılardan Serap K, yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Semanur E'nin de hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Erzurum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzurum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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